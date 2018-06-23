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    Мещеряков: «Локомотив» не ведет переговоров по трансферу Кверквелии»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что клуб рассматривает вариант с продажей центрального защитника Соломона Кверквелии.

    «Руководство клуба не ведeт ни с кем переговоров по поводу перехода Кверквелии, и не планирует их вести в ближайшее время. Все новости, которые появляются в последнее время, – это желание продать кого-то кому-то, не до конца понимая всю ситуацию», – сказал Мещеряков.

    Ранее появилась информация, что агент грузинского футболиста ведет переговоры с «Лестером». Сумма отступных за 26-летнего игрока составляет 10 миллионов евро.

    В сезоне-2017/18 Кверквелия провел за железнодорожников 41 матч, отметившись тремя голами. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.06.2018 13:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 23 июня 2018, 20:48

      Локомотив без грузина не выигрывает.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июня 2018, 14:27

      Надо было сказать, что планируете обновить половину команды. Пусть бы разного рода таблоиды, сайты и порталы соревновались между собой в фейк-ньюс. Утверждая, что это инсайд из достоверного источника.

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