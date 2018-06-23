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  • Мещеряков: «Локомотив» не ведет переговоров по трансферу Кверквелии»

Мещеряков: «Локомотив» не ведет переговоров по трансферу Кверквелии»

23 июня 2018, 13:23
2

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что клуб рассматривает вариант с продажей центрального защитника Соломона Кверквелии.

«Руководство клуба не ведeт ни с кем переговоров по поводу перехода Кверквелии, и не планирует их вести в ближайшее время. Все новости, которые появляются в последнее время, – это желание продать кого-то кому-то, не до конца понимая всю ситуацию», – сказал Мещеряков.

Ранее появилась информация, что агент грузинского футболиста ведет переговоры с «Лестером». Сумма отступных за 26-летнего игрока составляет 10 миллионов евро.

В сезоне-2017/18 Кверквелия провел за железнодорожников 41 матч, отметившись тремя голами. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Кверквелия Соломон
Комментарии (2)
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Рубик Докоян
1529753262
Надо было сказать, что планируете обновить половину команды. Пусть бы разного рода таблоиды, сайты и порталы соревновались между собой в фейк-ньюс. Утверждая, что это инсайд из достоверного источника.
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vitvik
1529776099
Локомотив без грузина не выигрывает.
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