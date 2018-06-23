Мещеряков: «Локомотив» не ведет переговоров по трансферу Кверквелии»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что клуб рассматривает вариант с продажей центрального защитника Соломона Кверквелии.

«Руководство клуба не ведeт ни с кем переговоров по поводу перехода Кверквелии, и не планирует их вести в ближайшее время. Все новости, которые появляются в последнее время, – это желание продать кого-то кому-то, не до конца понимая всю ситуацию», – сказал Мещеряков.

Ранее появилась информация, что агент грузинского футболиста ведет переговоры с «Лестером». Сумма отступных за 26-летнего игрока составляет 10 миллионов евро.

В сезоне-2017/18 Кверквелия провел за железнодорожников 41 матч, отметившись тремя голами. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.