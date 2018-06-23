Магнуссон – о переходе в ЦСКА: «Белый король возвращается!»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.
– Гончаренко сказал, что вместо Вернблума ЦСКА был нужен новый викинг.
– Слышал об этом! Я готов заполнить тот пробел – значительный – который остался после ухода Понтуса. Белый король возвращается! Я весь в предвкушении.
– Вы уже беседовали с Гончаренко?
– Обменялись парой сообщений. Жду не дождусь, когда увидимся лично и поговорим обстоятельно.
Ранее ЦСКА объявил о договоренности с «Бристоль Сити» по переходу Магнуссона.
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Источник: Sport24