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  • Магнуссон – о переходе в ЦСКА: «Белый король возвращается!»

Магнуссон – о переходе в ЦСКА: «Белый король возвращается!»

23 июня 2018, 09:13
9

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.

– Гончаренко сказал, что вместо Вернблума ЦСКА был нужен новый викинг.

– Слышал об этом! Я готов заполнить тот пробел – значительный – который остался после ухода Понтуса. Белый король возвращается! Я весь в предвкушении.

– Вы уже беседовали с Гончаренко?

– Обменялись парой сообщений. Жду не дождусь, когда увидимся лично и поговорим обстоятельно.

Ранее ЦСКА объявил о договоренности с «Бристоль Сити» по переходу Магнуссона.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Магнуссон Хердур
Комментарии (9)
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Рубик Докоян
1529734886
Похоже, парень будет по понтовитей Понтуса...))) Но посмотрим как будет выглядеть в игре.
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Garrincha58
1529736241
трепещите Дзюба Смолов и Промес вас будут иметь викинг
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insider_retro
1529736600
Ну, Понтуса, со всеми его особенностями и характеристиками, заменить будет сложно... А вот, накарябать свою страницу в истории клуба, вполне возможно!..)) Болельщики, наверняка, будут не против!..))
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Yev
1529737747
Ещё один богоподобный и царственный. Сколько их уже было и где они сейчас ...
Ответить
Басмачи
1529745574
Посмотрим , с может он поиграть на нашем чемпионате
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_Kesh_Suntar_
1529772014
Да он центральный защитник, а не опорный! ) Странное осуждение,,,,,
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zigbert
1529865635
Посмотрим что из этого выйдет.
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