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    Магнуссон – о переходе в ЦСКА: «Белый король возвращается!»

    Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.

    – Гончаренко сказал, что вместо Вернблума ЦСКА был нужен новый викинг.

    – Слышал об этом! Я готов заполнить тот пробел – значительный – который остался после ухода Понтуса. Белый король возвращается! Я весь в предвкушении.

    – Вы уже беседовали с Гончаренко?

    – Обменялись парой сообщений. Жду не дождусь, когда увидимся лично и поговорим обстоятельно.

    Ранее ЦСКА объявил о договоренности с «Бристоль Сити» по переходу Магнуссона.

    ЦСКА купил исландца, который остановил Месси

    Источник: Sport24

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    23.06.2018 09:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 21:40

      Посмотрим что из этого выйдет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 23 июня 2018, 19:40

      Да он центральный защитник, а не опорный! ) Странное осуждение,,,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 23 июня 2018, 12:19

      Посмотрим , с может он поиграть на нашем чемпионате

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 23 июня 2018, 10:09

      Ещё один богоподобный и царственный. Сколько их уже было и где они сейчас ...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 23 июня 2018, 09:50

      Ну, Понтуса, со всеми его особенностями и характеристиками, заменить будет сложно...
      А вот, накарябать свою страницу в истории клуба, вполне возможно!..))
      Болельщики, наверняка, будут не против!..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат > insider_retro 23 июня 2018, 10:26

      Как может защитник заменить Вернблума? Это просто Василию Березуцкому или Игнашевичу замену готовят. А если еще и Головина продадут, то в истории клуба начнется печальная страница.

      -2
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Вомбат 23 июня 2018, 10:49

      Внимательно читайте первую строку моего комментария про особенности, характеристики и сложность замены... В остальном предъявляйте свои претензии авторам опуса...
      У вомбатов какашки квадратные, а у Вас и мозги, похоже, той же формы... Увольте меня от своих умных пояснений...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 июня 2018, 09:44

      трепещите Дзюба Смолов и Промес вас будут иметь викинг

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июня 2018, 09:21

      Похоже, парень будет по понтовитей Понтуса...))) Но посмотрим как будет выглядеть в игре.

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