Магнуссон – о переходе в ЦСКА: «Белый король возвращается!»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.

– Гончаренко сказал, что вместо Вернблума ЦСКА был нужен новый викинг.

– Слышал об этом! Я готов заполнить тот пробел – значительный – который остался после ухода Понтуса. Белый король возвращается! Я весь в предвкушении.

– Вы уже беседовали с Гончаренко?

– Обменялись парой сообщений. Жду не дождусь, когда увидимся лично и поговорим обстоятельно.

Ранее ЦСКА объявил о договоренности с «Бристоль Сити» по переходу Магнуссона.

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