Жирков и Дзагоев вышли на тренировку отдельно от общей группы

Сборная России начала тренировку на базе в Новогорске.

Согласно твиттеру национальной команды, защитник Юрий Жирков и хавбек Алан Дзагоев занимаются отдельно от общей группы.

Напомним, 34-летний Жирков пропускал тренировки основного состава до матчей ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) из-за проблем с голенью и стопой. При этом футболист «Зенита» принял участие в обоих матчах.

Дзагоев повредил заднюю поверхность бедра в игре против саудовцев. В среду появилась информация о его возможном возвращении к играм плей-офф. Напомним, подопечные Станислава Черчесова досрочно вышли из группы.

25 июня россияне проведут заключительный матч квартета А против сборной Уругвая.