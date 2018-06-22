Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жирков и Дзагоев вышли на тренировку отдельно от общей группы

    Сборная России начала тренировку на базе в Новогорске.

    Согласно твиттеру национальной команды, защитник Юрий Жирков и хавбек Алан Дзагоев занимаются отдельно от общей группы.

    Напомним, 34-летний Жирков пропускал тренировки основного состава до матчей ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) из-за проблем с голенью и стопой. При этом футболист «Зенита» принял участие в обоих матчах.

    Дзагоев повредил заднюю поверхность бедра в игре против саудовцев. В среду появилась информация о его возможном возвращении к играм плей-офф. Напомним, подопечные Станислава Черчесова досрочно вышли из группы.

    25 июня россияне проведут заключительный матч квартета А против сборной Уругвая.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.06.2018 12:17
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 22 июня 2018, 14:00

      а что с Юрой такое? он и до Египта проходил тренировки отдельно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 июня 2018, 12:57

      Жирик надежно Салаха закрыл, молодец!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11