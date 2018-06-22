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  • Семин – о трансфере Жемалетдинова: «Он теперь наш футболист»

Семин – о трансфере Жемалетдинова: «Он теперь наш футболист»

22 июня 2018, 11:41
17

Полузащитник «Рубина» Рифат Жемалетдинов в следующем сезоне будет выступать в составе «Локомотива».

«Да-да, он теперь наш футболист. Это хорошо, что возвратили воспитанника своего клуба, это очень важно.

Он молод, у него хорошие перспективы, надеемся, что свои лучшие качества разовьет, выйдет на новый уровень. Он находится дома, в своей команде, ему не нужна адаптация. Я ему пожелал удачи.

Контракт – долгосрочный», – сказал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

В казанском клубе 21-летний футболист провел последние два сезона.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Жемалетдинов Рифат Семин Юрий
Комментарии (17)
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WhiteEgon
1529658089
И зачем этого иуду назад забрали? Пусть бы гнил в Рубине и дальше. А так, опять поиграет пару сезонов в Локо и сбежит в условный Зенит лавку полировать за зарплату.
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Artemka69
1529660677
Ключевые слова в статье : "В казанском клубе 21-летний футболист провел последние два сезона." Именно что провел,а не играл!!!
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DOCTOR PENALTY
1529665724
Фактурный парень, хорошая техника, отсутствие мозгов, но Палыч опытный доктор, поможет.
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Гуус
1529668821
Спасибо вам лохомотив что сначала отдали на халяву потом забрали в несколько раз дороже это деревянное чудо!!!!1
Ответить
XaXatyn
1529678365
Очень громко уходил ! Теперь посмотрим что он будет петь !
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zigbert
1529679898
В Рубине так ничего особенного не показал.
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anri1703
1529773747
Палыч мозги вправит а у болельщиков вернуть доверие
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anri1703
1529773766
возвращение блудного сына
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