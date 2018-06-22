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    Семин – о трансфере Жемалетдинова: «Он теперь наш футболист»

    Полузащитник «Рубина» Рифат Жемалетдинов в следующем сезоне будет выступать в составе «Локомотива».

    «Да-да, он теперь наш футболист. Это хорошо, что возвратили воспитанника своего клуба, это очень важно.

    Он молод, у него хорошие перспективы, надеемся, что свои лучшие качества разовьет, выйдет на новый уровень. Он находится дома, в своей команде, ему не нужна адаптация. Я ему пожелал удачи.

    Контракт – долгосрочный», – сказал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

    В казанском клубе 21-летний футболист провел последние два сезона.

    Источник: Р-Спорт

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    22.06.2018 11:41
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 июня 2018, 20:09

      возвращение блудного сына

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 июня 2018, 20:09

      Палыч мозги вправит а у болельщиков вернуть доверие

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 18:04

      В Рубине так ничего особенного не показал.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 июня 2018, 17:39

      Очень громко уходил ! Теперь посмотрим что он будет петь !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 22 июня 2018, 15:00

      Спасибо вам лохомотив что сначала отдали на халяву потом забрали в несколько раз дороже это деревянное чудо!!!!1

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Гуус 22 июня 2018, 21:12

      Лох тут один и это ты. Сколько можно тебе об этом напоминать? А Рифат при Семине ещё не раз забьет Рубину. Просто пацану нужен был нормальный тренер.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +380

      Гуус > Антибиотик 22 июня 2018, 21:13

      Бердыев так то лучший в россии тренер !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Гуус 22 июня 2018, 21:17

      Лучший в твоём личном рейтинге? Семин умеет работать с молодежью, тем более с воспитанниками Локо и ты в этом скоро убедишься. А там где Курбан, там всегда всё завязано лишь на деньги, жаль, что ты этого не понял до сих пор.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > Гуус 23 июня 2018, 00:10

      Полностью согласен..ничего не умеет..порит все моменты..наконец то избавились.. У бердыева все брёвна прогрессируют, а Рифат ни чему не научился..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 22 июня 2018, 14:08

      Фактурный парень, хорошая техника, отсутствие мозгов, но Палыч опытный доктор, поможет.

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 22 июня 2018, 12:44

      Ключевые слова в статье : "В казанском клубе 21-летний футболист провел последние два сезона." Именно что провел,а не играл!!!

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 22 июня 2018, 12:01

      И зачем этого иуду назад забрали? Пусть бы гнил в Рубине и дальше.
      А так, опять поиграет пару сезонов в Локо и сбежит в условный Зенит лавку полировать за зарплату.

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > WhiteEgon 23 июня 2018, 00:20

      Поправка..Не поиграет, а посидит на лавке..

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