Семин – о трансфере Жемалетдинова: «Он теперь наш футболист»

Полузащитник «Рубина» Рифат Жемалетдинов в следующем сезоне будет выступать в составе «Локомотива».

«Да-да, он теперь наш футболист. Это хорошо, что возвратили воспитанника своего клуба, это очень важно.

Он молод, у него хорошие перспективы, надеемся, что свои лучшие качества разовьет, выйдет на новый уровень. Он находится дома, в своей команде, ему не нужна адаптация. Я ему пожелал удачи.

Контракт – долгосрочный», – сказал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

В казанском клубе 21-летний футболист провел последние два сезона.