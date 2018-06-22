Последний раз Аргентина не выходила из группы на ЧМ в 2002 году

Накануне состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Аргентины и Хорватии. Игра завершилась со счетом 0:3.

Аргентинцы рискуют не попасть в плей-офф турнира, если в пятницу Исландия​ обыграет Нигерию. В последний раз команда не выходила из группы на чемпионате мира-2002 в Японии и Корее. Тогда нынешнему капитану сборной Аргентины Лионелю Месси было 15 лет.

В 2002 году Аргентина смогла набрать четыре очка, уступив Англии (0:1), поделив очки со Швецией (1:1) и обыграв Нигерию (1:0). Из группы вышли англичане и шведы.

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