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    Последний раз Аргентина не выходила из группы на ЧМ в 2002 году

    Накануне состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Аргентины и Хорватии. Игра завершилась со счетом 0:3.

    Аргентинцы рискуют не попасть в плей-офф турнира, если в пятницу Исландия​ обыграет Нигерию. В последний раз команда не выходила из группы на чемпионате мира-2002 в Японии и Корее. Тогда нынешнему капитану сборной Аргентины Лионелю Месси было 15 лет.

    В 2002 году Аргентина смогла набрать четыре очка, уступив Англии (0:1), поделив очки со Швецией (1:1) и обыграв Нигерию (1:0). Из группы вышли англичане и шведы.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2018 07:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 22 июня 2018, 08:58

      Болеем за Исландию!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 22 июня 2018, 08:52

      Что в Японии, что в России Аргентинцам не везет. В последнем туре хорваты с исландцами договорятся, чтоб их не пустить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 22 июня 2018, 07:24

      Все шансы поехать домой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop > ДАША Д 24 июня 2018, 00:42

      Держись, нам всем тяжко! ХУХ!!!

      0
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