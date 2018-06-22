Сампаоли: «В матче против Хорватии нам не удалось найти идеальные взаимосвязи»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли подвел итог поражению от хорватов (0:3) в матче 2-го тура групповой стадии чемпионата мира.

«Это поражение в том числе и моя ответственность. Мне всегда хотелось найти лучшие игровые позиции для футболистов на поле. Нам просто не удалось найти такие идеальные взаимосвязи между игроками, которые бы давали результат.

Хорватия – превосходная команда, когда противник открыл счет, нам было сложно в эмоциональном плане. Мы были не в состоянии влиять на ситуацию, я расстроен результатом», – заявил Сампаоли.

Тренер отметил, что из-за сложившейся ситуации Лионель Месси не смог показать своих лучших качеств.

Аргентинцы сохраняют теоретические шансы на выход из группы. В заключительной встрече группового раунда они сыграют с командой Нигерии.

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