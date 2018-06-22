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    Сампаоли: «В матче против Хорватии нам не удалось найти идеальные взаимосвязи»

    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли подвел итог поражению от хорватов (0:3) в матче 2-го тура групповой стадии чемпионата мира.

    «Это поражение в том числе и моя ответственность. Мне всегда хотелось найти лучшие игровые позиции для футболистов на поле. Нам просто не удалось найти такие идеальные взаимосвязи между игроками, которые бы давали результат.

    Хорватия – превосходная команда, когда противник открыл счет, нам было сложно в эмоциональном плане. Мы были не в состоянии влиять на ситуацию, я расстроен результатом», – заявил Сампаоли.

    Тренер отметил, что из-за сложившейся ситуации Лионель Месси не смог показать своих лучших качеств.

    Аргентинцы сохраняют теоретические шансы на выход из группы. В заключительной встрече группового раунда они сыграют с командой Нигерии.

    Две глупые ошибки, которые оставят Аргентину без плей-офф ЧМ

    Источник: ТАСС

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    22.06.2018 00:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 июня 2018, 09:57

      А куль ты делал в период подготовки? Хоть бы в бордель команду сводил, как мексы. Они после этого немцев надрали.

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 08:55

      Что говорить если в отборочных играх сборная Аргентины не впечатляла и с трудом вышла на ЧМ.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 июня 2018, 08:53

      Сборная уже который матч играет так, будто у неё нет тренера. Какие тут вообще могут быть оправдания? Моё мнение, что Сампаоли - очень слабый тренер, его основные успехи были построены на бойцовском характере игроков сборной Чили. Что-то похожее он с попеременным успехом пытался воплотить в Севилье. Вот и весь послужной список.

      2
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      Рейтинг: +982

      O-Z 22 июня 2018, 08:23

      Кружил как муха по тех зоне, устал и решил взять вазелин и стереть наколки.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 22 июня 2018, 05:18

      О чём Вы говорите,сеньор Хорхе?Какой поиск???Эти взаимосвязи Вы с командой должны были наиграть ещё чёрт его знает когда .Если бы Сборная Аргентина состояла на 80 % из зелёных молокососов,то Ваши слова ещё можно было бы принять в оправдание.Но ведь в нынешнем составе заиграны полностью состоявшиеся игроки - ЗВЁЗДЫ!!!Вот то что Вы не справились с их звёздностью и не заставили их быть командой это и есть Ваша главная ошибка!Проще было наверное набрать сборную из игроков аргентинского чемпионата.Там и таланты сыскались бы,и мотивация была бы...Ну и разбавить из парочкой ветеранов для наведения порядка...Так что провал это полностью Ваша вина.Покупайте билеты домой.Как не жаль ,но шансов остаться у вашей сборной мизер.Жаль болельщиков...Сочувствую им...

      4
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      Рейтинг: +185

      Тибер 22 июня 2018, 02:27

      Нефиг чужие схемы воровать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 22 июня 2018, 02:04

      ЧМ в России, и всё, что с ним связано, изменили мир. Будем верить, что к лучшему...
      СПКН!

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 22 июня 2018, 01:20

      Аргентину не жаль. Особенно не жаль Сампаоли. После 1:6 от Испании никаких выводов не сделал. Наверное история с поварихой выбила из колеи. Тогда надо было уйти в отставку.

      4
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