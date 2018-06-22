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  • Сампаоли: «В матче против Хорватии нам не удалось найти идеальные взаимосвязи»

Сампаоли: «В матче против Хорватии нам не удалось найти идеальные взаимосвязи»

22 июня 2018, 00:38
8

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли подвел итог поражению от хорватов (0:3) в матче 2-го тура групповой стадии чемпионата мира.

«Это поражение в том числе и моя ответственность. Мне всегда хотелось найти лучшие игровые позиции для футболистов на поле. Нам просто не удалось найти такие идеальные взаимосвязи между игроками, которые бы давали результат.

Хорватия – превосходная команда, когда противник открыл счет, нам было сложно в эмоциональном плане. Мы были не в состоянии влиять на ситуацию, я расстроен результатом», – заявил Сампаоли.

Тренер отметил, что из-за сложившейся ситуации Лионель Месси не смог показать своих лучших качеств.

Аргентинцы сохраняют теоретические шансы на выход из группы. В заключительной встрече группового раунда они сыграют с командой Нигерии.

Две глупые ошибки, которые оставят Аргентину без плей-офф ЧМ

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Аргентина Хорватия Сампаоли Хорхе
Комментарии (8)
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Вомбат
1529619609
Аргентину не жаль. Особенно не жаль Сампаоли. После 1:6 от Испании никаких выводов не сделал. Наверное история с поварихой выбила из колеи. Тогда надо было уйти в отставку.
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GoLenaStop
1529622252
ЧМ в России, и всё, что с ним связано, изменили мир. Будем верить, что к лучшему... СПКН!
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Тибер
1529623670
Нефиг чужие схемы воровать!
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Krossmen73
1529633892
О чём Вы говорите,сеньор Хорхе?Какой поиск???Эти взаимосвязи Вы с командой должны были наиграть ещё чёрт его знает когда .Если бы Сборная Аргентина состояла на 80 % из зелёных молокососов,то Ваши слова ещё можно было бы принять в оправдание.Но ведь в нынешнем составе заиграны полностью состоявшиеся игроки - ЗВЁЗДЫ!!!Вот то что Вы не справились с их звёздностью и не заставили их быть командой это и есть Ваша главная ошибка!Проще было наверное набрать сборную из игроков аргентинского чемпионата.Там и таланты сыскались бы,и мотивация была бы...Ну и разбавить из парочкой ветеранов для наведения порядка...Так что провал это полностью Ваша вина.Покупайте билеты домой.Как не жаль ,но шансов остаться у вашей сборной мизер.Жаль болельщиков...Сочувствую им...
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O-Z
1529645032
Кружил как муха по тех зоне, устал и решил взять вазелин и стереть наколки.
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Cules2013
1529646815
Сборная уже который матч играет так, будто у неё нет тренера. Какие тут вообще могут быть оправдания? Моё мнение, что Сампаоли - очень слабый тренер, его основные успехи были построены на бойцовском характере игроков сборной Чили. Что-то похожее он с попеременным успехом пытался воплотить в Севилье. Вот и весь послужной список.
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zigbert
1529646948
Что говорить если в отборочных играх сборная Аргентины не впечатляла и с трудом вышла на ЧМ.
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prezent2017
1529650679
А куль ты делал в период подготовки? Хоть бы в бордель команду сводил, как мексы. Они после этого немцев надрали.
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