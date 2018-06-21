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    Каррера: «Черчесов всем критикам дал лучший ответ»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал выход сборной России в плей-офф чемпионата мира-2018. Итальянец уделил внимание фигуре главного тренера Станислава Черчесова.

    «Удивляться должны те, кто его критиковал, потому что они не ожидали подобного. Черчесов повeл себя правильно, не обращая внимания на комментарии людей, и дал лучший ответ за счeт результата», – считает Каррера.

    Наша команда проведет матч 1/8 финала либо 30 июня, либо 1 июля.

    Россия – спасибо! Но теперь серьезно

    Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.06.2018 16:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 22:09

      Поддержка важна любому человеку и Каррера делает это искренне.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 июня 2018, 20:47

      Хороший человек Массимо.Сразу видно свой хлеб ест не просто так.Видит и подмечает всё что важно.Самую суть.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      Freyd 21 июня 2018, 20:19

      Каррера не перестает удивлять адекватными интервью.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 21 июня 2018, 20:00

      Реально -не выиграть у Саудовской Аравии,не знающей что делать на чужой половине поля или у Египта,с боящимся пошевелиться Салахом, затратив на ЧМ 600 млд., было бы стыдно.Доживем до понедельника.

      1
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      Рейтинг: +3843

      BP 21 июня 2018, 17:09

      умеет Каррера радоваться за коллег.

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 июня 2018, 16:55

      Усатый уже поводил по губам всем тем кто откровенно ..авно на него поливал.
      А на лавры "Моуриньо" он и не претендовал ни когда.

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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 21 июня 2018, 16:25

      Да просто за все ЧМ с соперниками повезло, уровень сборная покажет с Уругваем, но там уже будет полутоварищеская игра. Так что на фоне Португалии ждём от сборной как минимум ничьей (в основное время), а то можно усатому усы сбривать.

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