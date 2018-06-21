Каррера: «Черчесов всем критикам дал лучший ответ»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал выход сборной России в плей-офф чемпионата мира-2018. Итальянец уделил внимание фигуре главного тренера Станислава Черчесова.

«Удивляться должны те, кто его критиковал, потому что они не ожидали подобного. Черчесов повeл себя правильно, не обращая внимания на комментарии людей, и дал лучший ответ за счeт результата», – считает Каррера.

Наша команда проведет матч 1/8 финала либо 30 июня, либо 1 июля.

Россия – спасибо! Но теперь серьезно

Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!