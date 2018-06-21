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Каррера: «Черчесов всем критикам дал лучший ответ»

21 июня 2018, 16:15
7

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал выход сборной России в плей-офф чемпионата мира-2018. Итальянец уделил внимание фигуре главного тренера Станислава Черчесова.

«Удивляться должны те, кто его критиковал, потому что они не ожидали подобного. Черчесов повeл себя правильно, не обращая внимания на комментарии людей, и дал лучший ответ за счeт результата», – считает Каррера.

Наша команда проведет матч 1/8 финала либо 30 июня, либо 1 июля.

Россия – спасибо! Но теперь серьезно

Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Спартак Черчесов Станислав Каррера Массимо
Комментарии (7)
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Ник_ЦСКА
1529587533
Да просто за все ЧМ с соперниками повезло, уровень сборная покажет с Уругваем, но там уже будет полутоварищеская игра. Так что на фоне Португалии ждём от сборной как минимум ничьей (в основное время), а то можно усатому усы сбривать.
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FanatSerj
1529589315
Усатый уже поводил по губам всем тем кто откровенно ..авно на него поливал. А на лавры "Моуриньо" он и не претендовал ни когда.
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BP
1529590196
умеет Каррера радоваться за коллег.
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val-berezko
1529600444
Реально -не выиграть у Саудовской Аравии,не знающей что делать на чужой половине поля или у Египта,с боящимся пошевелиться Салахом, затратив на ЧМ 600 млд., было бы стыдно.Доживем до понедельника.
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Freyd
1529601597
Каррера не перестает удивлять адекватными интервью.
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Мары
1529603266
Хороший человек Массимо.Сразу видно свой хлеб ест не просто так.Видит и подмечает всё что важно.Самую суть.
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zigbert
1529608193
Поддержка важна любому человеку и Каррера делает это искренне.
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