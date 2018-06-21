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  • На сегодняшней тренировке сборной России журналисты приветствовали Черчесова аплодисментами. Это произошло впервые

На сегодняшней тренировке сборной России журналисты приветствовали Черчесова аплодисментами. Это произошло впервые

21 июня 2018, 13:27
20

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов удостоился оваций от журналистов на сегодняшней тренировке команды, сообщил директор редакции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

«Сейчас на тренировке сборной Станислава Черчесова журналисты встретили аплодисментами. Впервые такое. Вот что значит от ненависти до любви две победы!» – написал Конов в своем телеграм-канале.

Во вторник россияне обыграли Египет (3:1) во втором матче группового раунда ЧМ-2018, набрав шесть очков по итогам двух встреч. Вчера после победы Уругвая над Саудовской Аравией (1:0) российская команда впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира.

Источник: Telegram
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (20)
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bset
1529578524
Наши красавцы, заслужили. Вот только Черчесов от этого хорошим тренером не стал.
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o33uk
1529579187
По заслугам, Саламыч молодца.
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dfk
1529579251
Задачу выполнил, почему бы не похлопать))) После игры с Португалией будет много критики от этих же журналистов и упрёков за ошибочные решения. Только, вот уже сегодня, Черчесов МОЛОДЕЦ. Уже в историю вошёл, как самый успешный российский тренер на чемпионатах мира. А всё-равно долго на этом посту не удержится. Характер неуживчивый.
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Joni
1529579336
Не понятно откуда столько негатива на Черчесова. Хороший тренер, доказывал это и раньше, в том числе с Легией. Неужели товарняки могут как-то на что-то влиять, это же просто тренировочные матчи. Сначала говорили, что сборная не выйдет из группы, что саудиты и египтяне не пустят, тем более Уругвай, а сейчас говорят, что эти команды слабые, а не тренер хороший
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Mr_Digorec
1529580219
Саламыч,много раз доказывал свою квалификацию...и в Австриии, и в Польше и в России. Зря его гнобили....причём все кому не лень,а щас в очко без мыла лезут....лицемеры
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Mister Fiks
1529581710
Посмотрим, что дальше будет.
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triton004
1529585054
Назойливые мухи,гнилые чаморы,лизо.жопы,задающие детские вопросы похлопали в лодошки,с.ука всех этих а.нанистов куда-нибудь с.ука лес валить
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belrus21
1529585875
Проиграют - утопят в дерьме... Сыграют достойно - будут рукоплескать.... Парадокс
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adro
1529591022
Да еще не играли с серьезными соперниками, только с дворовыми сборными, а что дальше будет и так понятно
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zigbert
1529603854
Отношение к Черчесову у многих неоднозначное. После этих громких побед (с большим количеством забитых голов) начались овации. У других до сих пор к нему неприязнь. Кто бы не был у руля сборной , надо поддержать ее и в зависимости от результата решать вопрос касающийся главного тренера.
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