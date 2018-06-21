На сегодняшней тренировке сборной России журналисты приветствовали Черчесова аплодисментами. Это произошло впервые

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов удостоился оваций от журналистов на сегодняшней тренировке команды, сообщил директор редакции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

«Сейчас на тренировке сборной Станислава Черчесова журналисты встретили аплодисментами. Впервые такое. Вот что значит от ненависти до любви две победы!» – написал Конов в своем телеграм-канале.

Во вторник россияне обыграли Египет (3:1) во втором матче группового раунда ЧМ-2018, набрав шесть очков по итогам двух встреч. Вчера после победы Уругвая над Саудовской Аравией (1:0) российская команда впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира.