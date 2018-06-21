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    На сегодняшней тренировке сборной России журналисты приветствовали Черчесова аплодисментами. Это произошло впервые

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов удостоился оваций от журналистов на сегодняшней тренировке команды, сообщил директор редакции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    «Сейчас на тренировке сборной Станислава Черчесова журналисты встретили аплодисментами. Впервые такое. Вот что значит от ненависти до любви две победы!» – написал Конов в своем телеграм-канале.

    Во вторник россияне обыграли Египет (3:1) во втором матче группового раунда ЧМ-2018, набрав шесть очков по итогам двух встреч. Вчера после победы Уругвая над Саудовской Аравией (1:0) российская команда впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира.

    Источник: Telegram

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    21.06.2018 13:27
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 20:57

      Отношение к Черчесову у многих неоднозначное. После этих громких побед (с большим количеством забитых голов) начались овации. У других до сих пор к нему неприязнь. Кто бы не был у руля сборной , надо поддержать ее и в зависимости от результата решать вопрос касающийся главного тренера.

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 21 июня 2018, 17:37

      Надеюсь после игры с Уругваем, станут на колени

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      Рейтинг: +5

      adro 21 июня 2018, 17:23

      Да еще не играли с серьезными соперниками, только с дворовыми сборными, а что дальше будет и так понятно

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      Рейтинг: +347

      Grom1987 21 июня 2018, 17:22

      Заслуженно!

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      Рейтинг: +481

      belrus21 21 июня 2018, 15:57

      Проиграют - утопят в дерьме... Сыграют достойно - будут рукоплескать.... Парадокс

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      Рейтинг: +508

      triton004 21 июня 2018, 15:44

      Назойливые мухи,гнилые чаморы,лизо.жопы,задающие детские вопросы похлопали в лодошки,с.ука всех этих а.нанистов куда-нибудь с.ука лес валить

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      Рейтинг: +28706

      silver29 21 июня 2018, 15:08

      Всем любителям щекотать потную лысину черчесова, лично я свое мнение в его бездарности не менял и менять не собираюсь, посмотрите как исчезнут все лизоблюды с сайта после серьезных соперников.

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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > silver29 21 июня 2018, 15:25

      Да усач сам в **** что ему удалось кого то обыграть ;)

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      Рейтинг: +17728

      Mister Fiks 21 июня 2018, 14:48

      Посмотрим, что дальше будет.

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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 21 июня 2018, 14:23

      Саламыч,много раз доказывал свою квалификацию...и в Австриии, и в Польше и в России. Зря его гнобили....причём все кому не лень,а щас в очко без мыла лезут....лицемеры

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Mr_Digorec 21 июня 2018, 14:32

      Из разбирающихся в футболе никто и никогда Черчесова не "гнобил"! А на массовые психозы обращать внимания не нужно. Они начнутся и после первого же поражения сборной, хотя ёжику ясно, что биться нужно до конца в плей-офф, но у нас не самая сильная сборная! И шансов дойти до финала не много. Но за счёт самоотдачи и организации командной игры всё возможно! Кстати, у Исландии шансов не меньше, хотя и состав даже послабее, чем у нас. Футбол - КОМАНДНАЯ ИГРА!

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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec > cska-62 21 июня 2018, 14:39

      Ещё как гнобили!!! «Физрук»....человек ставящий свои амбиции выше общего дела...и т.д. и т.п. Как-то быстро мнения меняются....

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      Рейтинг: +28706

      silver29 > Mr_Digorec 21 июня 2018, 15:10

      Мы кого обыграли Германию, Францию, Испанию...... что ты тут стелешься в дифирамбах ?

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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec > silver29 21 июня 2018, 15:16

      Такие как ты до начала ЧМ ныли что из группы даже не выйдем. И игры нет...и рисунка нет....и Денисова он не приглашает....а щас такие как ты,считают его героем нации...сами ничего в жизни не добились..только ******* горазды....

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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > Mr_Digorec 21 июня 2018, 15:28

      А какая игра есть у нашей сборной, и рисунок?Ох его же нету, соответственно тренер - физрук.

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      Рейтинг: +28706

      silver29 > Mr_Digorec 21 июня 2018, 15:44

      Похвально, что ты перечитал мои посты. Я своего мнения не менял, и сдержанно отношусь к победам над командами с шестого десятка рейтинга.Для тебя он кумир, а для меня черчесов НЕ ТРЕНЕР !!!

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      Рейтинг: +347

      Grom1987 > silver29 21 июня 2018, 17:21

      Можно Стаса не любить, ( лично у меня он симпатий не вызывает), но называть его НЕ ТРЕНЕРОМ, я думаю шизофренично!!! Он неоднократно добивался успехов, и это факт!

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      Рейтинг: +3

      Joni 21 июня 2018, 14:08

      Не понятно откуда столько негатива на Черчесова. Хороший тренер, доказывал это и раньше, в том числе с Легией. Неужели товарняки могут как-то на что-то влиять, это же просто тренировочные матчи. Сначала говорили, что сборная не выйдет из группы, что саудиты и египтяне не пустят, тем более Уругвай, а сейчас говорят, что эти команды слабые, а не тренер хороший

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