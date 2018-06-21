Гол Суареса признан ФИФА моментом дня на ЧМ-2018

Пресс-служба ФИФА признала гол нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса в ворота Саудовской Аравии (1:0) лучшим моментом прошедшего дня на чемпионате мира-2018.

Данный гол не только принес победу уругвайцам над соперником, но и вывел команду в плей-офф турнира.

После двух туров сборная Уругвая набрала шесть очков в группе А. Столько же очков и у сборной России. В последнем туре группового этапа команды встретятся в Самаре. Игра состоится 25 июня.