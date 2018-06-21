Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гол Суареса признан ФИФА моментом дня на ЧМ-2018

    Пресс-служба ФИФА признала гол нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса в ворота Саудовской Аравии (1:0) лучшим моментом прошедшего дня на чемпионате мира-2018.

    Данный гол не только принес победу уругвайцам над соперником, но и вывел команду в плей-офф турнира.

    После двух туров сборная Уругвая набрала шесть очков в группе А. Столько же очков и у сборной России. В последнем туре группового этапа команды встретятся в Самаре. Игра состоится 25 июня.

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2018 08:07
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 21 июня 2018, 11:06

      Ничего особенного, только если три очка он принес.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 10:41

      Гол конечно стал важным для Уругвая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 21 июня 2018, 09:57

      Для меня - это момент года(как минимум). Мы с Ще Геварой как раз за этими воротами сидели.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11