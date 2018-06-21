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    Тренер «Спартака» Рианчо – об уходе из сборной Украины: «Соскучился по ежедневной работе»

    Новичок «Спартака» тренер Рауль Рианчо рассказал о причинах своего ухода из сборной Украины, где он помогал Андрею Шевченко.

    «Я счастлив был работать в сборной Украины. Эти два года – это невероятный опыт для меня. Но я соскучился по ежедневной работе. Я люблю каждый день быть в тренировочном процессе. Специфика сборной – это только 10 дней сбора раз в два месяца. Это главная причина, почему я оставляю главную команду Украины.

    В сборной Украины сильный тренерский штаб, который смог реформировать команду. Команда Шевченко начала играть в атакующий футбол с акцентом на контроле мяча. Так играют сильные команды, такие как Испания и Германия. Поверьте, изменить структуру и философию игры в сборной за один отбор не так просто.

    На Евро-2016 сборная Украины была командой, которая первой вылетела из турнира и не забила ни одного гола. И после этого мы приняли команду и начали перестраивать ее, вводить молодых футболистов», – приводит слова Рианчо FootballHub.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2018 07:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 10:45

      Хотелось бы что бы его знания пригодились для качественного улучшения игры Спартака.

      1
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      Рейтинг: +39

      cadinow 21 июня 2018, 10:24

      хочу пожелать удачи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июня 2018, 10:23

      хорошо, удачной и продуктивной работы в Спартаке! посмотрим на что способен обновленный тренерский штаб в новом сезоне.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +227

      Igrov 21 июня 2018, 09:20

      покажи на что способен. А способен ты на многое. Удачи!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      suharidze 21 июня 2018, 09:14

      удачи тебе в Спартаке.

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