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  • Тренер «Спартака» Рианчо – об уходе из сборной Украины: «Соскучился по ежедневной работе»

Тренер «Спартака» Рианчо – об уходе из сборной Украины: «Соскучился по ежедневной работе»

21 июня 2018, 07:53
5

Новичок «Спартака» тренер Рауль Рианчо рассказал о причинах своего ухода из сборной Украины, где он помогал Андрею Шевченко.

«Я счастлив был работать в сборной Украины. Эти два года – это невероятный опыт для меня. Но я соскучился по ежедневной работе. Я люблю каждый день быть в тренировочном процессе. Специфика сборной – это только 10 дней сбора раз в два месяца. Это главная причина, почему я оставляю главную команду Украины.

В сборной Украины сильный тренерский штаб, который смог реформировать команду. Команда Шевченко начала играть в атакующий футбол с акцентом на контроле мяча. Так играют сильные команды, такие как Испания и Германия. Поверьте, изменить структуру и философию игры в сборной за один отбор не так просто.

На Евро-2016 сборная Украины была командой, которая первой вылетела из турнира и не забила ни одного гола. И после этого мы приняли команду и начали перестраивать ее, вводить молодых футболистов», – приводит слова Рианчо FootballHub.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Спартак Украина
Комментарии (5)
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suharidze
1529561667
удачи тебе в Спартаке.
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Igrov
1529562021
покажи на что способен. А способен ты на многое. Удачи!
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OfaZavr
1529565827
хорошо, удачной и продуктивной работы в Спартаке! посмотрим на что способен обновленный тренерский штаб в новом сезоне.
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cadinow
1529565889
хочу пожелать удачи!
Ответить
zigbert
1529567147
Хотелось бы что бы его знания пригодились для качественного улучшения игры Спартака.
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