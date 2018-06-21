Тренер «Спартака» Рианчо – об уходе из сборной Украины: «Соскучился по ежедневной работе»

Новичок «Спартака» тренер Рауль Рианчо рассказал о причинах своего ухода из сборной Украины, где он помогал Андрею Шевченко.

«Я счастлив был работать в сборной Украины. Эти два года – это невероятный опыт для меня. Но я соскучился по ежедневной работе. Я люблю каждый день быть в тренировочном процессе. Специфика сборной – это только 10 дней сбора раз в два месяца. Это главная причина, почему я оставляю главную команду Украины.

В сборной Украины сильный тренерский штаб, который смог реформировать команду. Команда Шевченко начала играть в атакующий футбол с акцентом на контроле мяча. Так играют сильные команды, такие как Испания и Германия. Поверьте, изменить структуру и философию игры в сборной за один отбор не так просто.

На Евро-2016 сборная Украины была командой, которая первой вылетела из турнира и не забила ни одного гола. И после этого мы приняли команду и начали перестраивать ее, вводить молодых футболистов», – приводит слова Рианчо FootballHub.