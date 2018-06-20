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    Коста и Васкес – в атаке Испании, Азмун сыграет впереди у Ирана

    Сборные Испании и Ирана назвали стартовые составы на матч второго тура группового раунда чемпионата мира-2018.

    Иран: Беиранванд, Резаян, Хаджи Сафи, Пуралиганджи, Хоссеини, Эзатолахи, Эбраими, Тареми, Амири, Ансарифард, Азмун.

    Испания: Де Хеа, Карвахаль, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Иньеста, Иско, Сильва, Васкес, Коста.

    Поединок пройдет на стадионе «Казань Арена» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: ФИФА

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    20.06.2018 20:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 22:06

      Наверное болеть будут больше за Иран. Да и Азмун выступает в родных стенах.

      1
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      Рейтинг: -91

      kaop83 20 июня 2018, 20:47

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

      -2
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      Рейтинг: +380

      Гуус 20 июня 2018, 20:27

      Давай Азмун верим, ты должен затащить сегодня и вывести свою сборную в плей офф

      0
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      Рейтинг: +489

      mikitka 20 июня 2018, 20:17

      Ждём 1:0?))

      0
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio > mikitka 20 июня 2018, 20:31

      А что будет если две команды наберут одинаковое количество очков и будет одинаковая разница по мячам?

      0
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      Рейтинг: +115

      anomalist > EsKamilio 20 июня 2018, 21:26

      личные встречи смотрят

      0
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio > anomalist 21 июня 2018, 14:35

      в личной встрече у них уже ничья 3-3. Сегодня узнал что считают у кого меньше желтых карточек, капец бред...

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