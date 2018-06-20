Коста и Васкес – в атаке Испании, Азмун сыграет впереди у Ирана

Сборные Испании и Ирана назвали стартовые составы на матч второго тура группового раунда чемпионата мира-2018.

Иран: Беиранванд, Резаян, Хаджи Сафи, Пуралиганджи, Хоссеини, Эзатолахи, Эбраими, Тареми, Амири, Ансарифард, Азмун.

Испания: Де Хеа, Карвахаль, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Иньеста, Иско, Сильва, Васкес, Коста.

Поединок пройдет на стадионе «Казань Арена» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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