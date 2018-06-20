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    Роналду и Гедеш сыграют в атаке Португалии, Амрабат и Бутаиб выйдут впереди у Марокко

    Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Марокко на поединок второго тура группового раунда чемпионата мира-2018.

    Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейру, Соареш, Фонте, Моутинью, Мариу, Силва, Карвалью, Гедеш, Роналду.

    Марокко: Эль-Кажуи, Хакими, Да Кошта, Бенатиа, Дирар, Зиеш, Эль-Ахмади, Бельханда, Буссуфа, Амрабат, Бутаиб.

    Поединок состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 15:00 по московскому времени.

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    Источник: ФИФА

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    20.06.2018 14:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 20 июня 2018, 15:35

      Хорошей и красивой игры! Ставил на Португалию!

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