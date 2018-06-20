Роналду и Гедеш сыграют в атаке Португалии, Амрабат и Бутаиб выйдут впереди у Марокко

Хорошей и красивой игры! Ставил на Португалию!
Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Марокко на поединок второго тура группового раунда чемпионата мира-2018.
Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейру, Соареш, Фонте, Моутинью, Мариу, Силва, Карвалью, Гедеш, Роналду.
Марокко: Эль-Кажуи, Хакими, Да Кошта, Бенатиа, Дирар, Зиеш, Эль-Ахмади, Бельханда, Буссуфа, Амрабат, Бутаиб.
Поединок состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 15:00 по московскому времени.
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