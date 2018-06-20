Дзюба посвятил победу над Египтом своему пятилетнему сыну

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба посвятил победу над Египтом в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 своему пятилетнему сыну Никите.

«Посвящаю победу своему ребенку. Ему уже пять лет. Он у меня – нападающий», – сказал после матча футболист.

После двух туров Дзюба имеет два гола на своем счету.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Главный герой матча Дзюба − в одном кадре