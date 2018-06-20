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    Дзюба посвятил победу над Египтом своему пятилетнему сыну

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба посвятил победу над Египтом в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 своему пятилетнему сыну Никите.

    «Посвящаю победу своему ребенку. Ему уже пять лет. Он у меня – нападающий», – сказал после матча футболист.

    После двух туров Дзюба имеет два гола на своем счету.

    Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Главный герой матча Дзюба − в одном кадре

    Источник: Р-Спорт

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    20.06.2018 09:54
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4681

      Викос 20 июня 2018, 16:33

      Любитель дарить общее имущество. Победа всей команды, лопух.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Зенит 12 20 июня 2018, 12:28

      Красавчик

      0
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