Черчесов: «Матч с Уругваем? Дни отдыха никому не даем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Египтом (3:1) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 поделился ожиданиями от следующей игры с Уругваем.
«Матч с Уругваем? Дни отдыха никому не даем. Нужно готовиться к матчу. Уже вторая игра получается энергозатратной.
Уругвай – другая команда. Надо подбирать состав и тактику», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Николай Живоглядов.
Матч против Уругвая пройдет 25 июня.
Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!
Источник: Бомбардир.ру