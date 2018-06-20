Черчесов: «Матч с Уругваем? Дни отдыха никому не даем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Египтом (3:1) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 поделился ожиданиями от следующей игры с Уругваем.

«Матч с Уругваем? Дни отдыха никому не даем. Нужно готовиться к матчу. Уже вторая игра получается энергозатратной.

Уругвай – другая команда. Надо подбирать состав и тактику», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Николай Живоглядов.

Матч против Уругвая пройдет 25 июня.

Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!