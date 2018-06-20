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    Черчесов: «Матч с Уругваем? Дни отдыха никому не даем»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Египтом (3:1) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 поделился ожиданиями от следующей игры с Уругваем.

    «Матч с Уругваем? Дни отдыха никому не даем. Нужно готовиться к матчу. Уже вторая игра получается энергозатратной.

    Уругвай – другая команда. Надо подбирать состав и тактику», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Николай Живоглядов.

    Матч против Уругвая пройдет 25 июня.

    Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2018 01:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 20 июня 2018, 09:15

      Возможно будут играть Миранчуки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 06:06

      Из группы уже наверняка вышли ! Можно немного и расслабиться ))) Готовьтесь к плейофф ))

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