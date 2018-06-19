Робби Уильямс – о неприличном жесте на церемонии открытия ЧМ-2018: «Я показал, что до начала игры осталась одна минута»

Известный британский исполнитель Робби Уильямс рассказал, что стало причиной его неприличного поступка во время церемонии открытия чемпионата мира-2018, которая состоялась 14 июня перед началом стартового матча турнира Россия – Саудовская Аравия.

По завершении своего выступления певец показал в камеру средний палец.

«Главное в таких случаях – не вызвать международного конфликта. И у меня это получилось. До начала матча оставалась минута. Я испытывал большое давление, потому что за минуту до старта игры я не знал, что делать через полминуты. Поэтому я просто показал, что осталась одна минута.

Я хорошо себя знаю и могу с уверенностью сказать, что никогда не представляю, что буду делать дальше. У меня был некоторый план, который я выполнил на 99%. В моей голове не было посторонних идей, но потом что-то произошло. Через пять минут я подумал: «Неужели я только что… Да, похоже, я сделал это», – приводит слова Уильямса Joe.co.uk со ссылкой на программу «This Morning».