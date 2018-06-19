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    Робби Уильямс – о неприличном жесте на церемонии открытия ЧМ-2018: «Я показал, что до начала игры осталась одна минута»

    Известный британский исполнитель Робби Уильямс рассказал, что стало причиной его неприличного поступка во время церемонии открытия чемпионата мира-2018, которая состоялась 14 июня перед началом стартового матча турнира РоссияСаудовская Аравия.

    По завершении своего выступления певец показал в камеру средний палец.

    «Главное в таких случаях – не вызвать международного конфликта. И у меня это получилось. До начала матча оставалась минута. Я испытывал большое давление, потому что за минуту до старта игры я не знал, что делать через полминуты. Поэтому я просто показал, что осталась одна минута.

    Я хорошо себя знаю и могу с уверенностью сказать, что никогда не представляю, что буду делать дальше. У меня был некоторый план, который я выполнил на 99%. В моей голове не было посторонних идей, но потом что-то произошло. Через пять минут я подумал: «Неужели я только что… Да, похоже, я сделал это», – приводит слова Уильямса Joe.co.uk со ссылкой на программу «This Morning».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2018 18:38
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 12:39

      Нам то хоть не гони. Но за сообразительность +++.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 июня 2018, 11:34

      Красавец же, А ?!!!! - не смотреть мои комменты ДО.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 20 июня 2018, 00:03

      Включил свой задний привод короче. Не мужик всё-таки. Мог бы уже и сказать как есть.

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 19 июня 2018, 20:36

      Да а если наш исполнитель приехал бы в Англию на ЧМ и показал бы это самый злосчастный палец,,,,какая бы шумиха поднялась бы в Английской прессе представляю,,,,

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июня 2018, 20:06

      средний палец есть средний палец, всё все видели, поэтому заднюю включать не стоит))

      5
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 19 июня 2018, 19:55

      сколько же в мире пальцефобов!))) ну, показал и показал. что, кто-то реально обиделся и оскорбился? таких людей жаль. он артист, как ни крути, и имеет право самовыражаться, как может... главное в том вечере, что мы выиграли матч. надеюсь, и сегодня наши парни сделают результат игры в нашу пользу!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 19 июня 2018, 19:53

      сыканул короче,заднюю врубил.

      4
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 19 июня 2018, 19:41

      После его слов: "Я сделал это бесплатно..." все уже разобрались кому был адресован этот жест. Английские скоточиновники заслужили)

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 июня 2018, 19:10

      да ладно не пудри нам мозги средний палец ни как минутой не назовёшь

      10
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 июня 2018, 19:06

      Отбрехался, молодец!

      3
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