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  • Робби Уильямс – о неприличном жесте на церемонии открытия ЧМ-2018: «Я показал, что до начала игры осталась одна минута»

Робби Уильямс – о неприличном жесте на церемонии открытия ЧМ-2018: «Я показал, что до начала игры осталась одна минута»

19 июня 2018, 18:38
17

Известный британский исполнитель Робби Уильямс рассказал, что стало причиной его неприличного поступка во время церемонии открытия чемпионата мира-2018, которая состоялась 14 июня перед началом стартового матча турнира РоссияСаудовская Аравия.

По завершении своего выступления певец показал в камеру средний палец.

«Главное в таких случаях – не вызвать международного конфликта. И у меня это получилось. До начала матча оставалась минута. Я испытывал большое давление, потому что за минуту до старта игры я не знал, что делать через полминуты. Поэтому я просто показал, что осталась одна минута.

Я хорошо себя знаю и могу с уверенностью сказать, что никогда не представляю, что буду делать дальше. У меня был некоторый план, который я выполнил на 99%. В моей голове не было посторонних идей, но потом что-то произошло. Через пять минут я подумал: «Неужели я только что… Да, похоже, я сделал это», – приводит слова Уильямса Joe.co.uk со ссылкой на программу «This Morning».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Саудовская Аравия
Комментарии (17)
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Jimmy7
1529423034
Неплохая попытка Робби
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fortune-bva
1529423885
скотина он просто!
Ответить
kykyi
1529424387
Отбрехался, молодец!
Ответить
Полная Канистра
1529424623
да ладно не пудри нам мозги средний палец ни как минутой не назовёшь
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Антибиотик
1529426518
После его слов: "Я сделал это бесплатно..." все уже разобрались кому был адресован этот жест. Английские скоточиновники заслужили)
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3a zenit
1529427208
сыканул короче,заднюю врубил.
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Fancyfall
1529427311
сколько же в мире пальцефобов!))) ну, показал и показал. что, кто-то реально обиделся и оскорбился? таких людей жаль. он артист, как ни крути, и имеет право самовыражаться, как может... главное в том вечере, что мы выиграли матч. надеюсь, и сегодня наши парни сделают результат игры в нашу пользу!
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OfaZavr
1529427993
средний палец есть средний палец, всё все видели, поэтому заднюю включать не стоит))
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Обер-КанцлерЪ
1529442200
Включил свой задний привод короче. Не мужик всё-таки. Мог бы уже и сказать как есть.
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zigbert
1529487583
Нам то хоть не гони. Но за сообразительность +++.
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