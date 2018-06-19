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  • Черданцев: «Карпин и Слуцкий не дают огня во время комментирования матчей ЧМ-2018»

Черданцев: «Карпин и Слуцкий не дают огня во время комментирования матчей ЧМ-2018»

19 июня 2018, 17:48
34

Комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о работе бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого и тренера «Ростова» Валерия Карпина на трансляциях матчей чемпионата мира-2018 в качестве экспертов.

Сегодня Черданцев в своем твиттере раскритиковал Слуцкого за комментирование поединка первого тура группового раунда турнира ТунисАнглия.

– Вам стали писать в реплаях, что похвалам Слуцкого завидуете. Так ли это?

– Многолетний опыт работы на телевидении позволяет мне давать оценки работы коллег. И что значит «завидую»? Чему? Тому, что не буду тренировать футбольные команды? Нет, не завидую, тем более что у меня нет для этого соответствующей лицензии. Кроме того, странно задавать вопрос про зависть мне – человеку, который, на мой взгляд, работает на лучшем спортивном канале страны в студии, которой никогда еще в стране не было. И работает ведущим в студии в прайм-тайм. Это просто мечта, и она исполнилась. Я комментировал разные чемпионаты мира, в том числе на Первом канале, и в моем случае смешно ставить вопрос о зависти. Я абсолютно счастлив. Мы делаем очень крутую работу, я горжусь тем, что являюсь частью невероятно крутого проекта.

– Вам не хотелось работать на турнире в качестве комментатора?

– Конечно, хотелось бы. Но выбор стоял так – комментировать или вести студию. И то, и то круто, но две такие работы одновременно делать невозможно. Мне интересно вести студию, это новый опыт, которого раньше не было.

– Вам не звонил Слуцкий после критических твитов?

– Нет. Но я сказал бы ему то же самое, что и вам.

– Что не так делал Слуцкий?

– Уже не раз говорил, что мне не нравится практика привлечения двух и даже трех комментаторов на один матч. Это английская модель, где комментатор гоняет мяч и рассказывает о том, что происходит на поле. А его напарник – эксперт проводит анализ: тактика, разбор эпизода, оценка определенного момента и тренерских решений. В этом матче (прим. – Тунис – Англия) я такого не увидел. Леонид Викторович работал первым номером, и мне было даже неудобно за Виктора Михайловича Гусева, который блестяще справился бы с рассказом о матче сам.

– Почему бы Виктору Михайловичу не сказать Леониду Викторовичу об этом лично, как думаете?

– Это не ко мне вопрос.

– Слуцкий качественно гонял мяч?

– Вполне, но кем был Слуцкий в этом матче? Основным комментатором или экспертом? Если основным, то в чем была тогда роль Гусева? Я так и не понял.

– Как отнеслись к критике в соцсетях: мол, так, как Слуцкий, вы не умеете?

– Да никак не отнесся. Только порадовался, что наша профессия вызывает такой интерес у аудитории.

– Как, на ваш взгляд, должен работать комментатор в России в идеале?

– На таких матчах, как на чемпионате мира, тем более домашнем, я думаю, он должен давать огонь, это если кратко.

– Дают ли этот огонь Слуцкий и Карпин, работа которых заслужила позитивные отзывы?

– Нет, не дают. Еще раз выскажу главную мысль – если мы берем английскую модель репортажа, должно быть четкое разделение ролей. А не так, как получилось в этом случае, когда эксперт, на мой взгляд, просто «забил» основного комментатора.

Источник: Independent.co.uk
Чемпионат мира Слуцкий Леонид Карпин Валерий
Комментарии (34)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Cupota
1529420047
Слуцкий показал себя прекрасным комментатором! Говорил по делу, без напускных эмоций, мешающих смотреть. И, в отличие от некоторых комментаторов, ему "адреналин в нос" и "лекарства от простуды" в голову не бьют и пургу нести не заставляют. Спасибо Слуцкому!
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Старикан
1529420606
На мой взгляд лучше Владимира Стогниенко у нас комментаторов нет! Если кто не знает про него - пересмотрите Бразилия-Германия 2014 года...
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Братья Васильевы
1529420879
Помню как тебя на ЧМ в Бразилии Генич пьяного таскал как кота с перебитым хребтом и это в эфире показывали. Молчал бы, классик жанра.
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Ахимас Вельде
1529421149
От тебя самого не огонь, а копоть с сажей.
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Kollljan
1529421238
Слуцкий как комментатор лучше Черданцева.
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Антимат
1529421882
Кем ты себя возомнил, трепло, когда ты комментируешь, я смотрю без звука.
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bset
1529422623
Слуцкого приятно слушать. Пустые вопли - нет.
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Амба Нагорск
1529425199
Эко бомбануло-то у комментатора федерального уровня от Слуцкого. Негодяй какой - взял и за три матча научился комментировать лучше, чем Черданцев за 20 лет.
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Юрий Крутько
1529428258
Черданцев,наверное не понимает,что из тех кто смотрит футбол,далеко не всем нужен "огонь".Многим(а может и большинству)нужен спокойный,размеренный,а главное профессиональный коментарий футбольного матча,а тут вне конкуренции Леонид Викторович,да и Карпин совсем немного уступает(моё мнение)...
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zagrizlik
1529433313
Орало черданцева и генича это не огонь, это бесячье говно. Я лучше послушаю карпина и слуцкого, чем этих визжащих девок.
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