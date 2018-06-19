Черданцев: «Карпин и Слуцкий не дают огня во время комментирования матчей ЧМ-2018»

Комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о работе бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого и тренера «Ростова» Валерия Карпина на трансляциях матчей чемпионата мира-2018 в качестве экспертов.

Сегодня Черданцев в своем твиттере раскритиковал Слуцкого за комментирование поединка первого тура группового раунда турнира Тунис – Англия.

– Вам стали писать в реплаях, что похвалам Слуцкого завидуете. Так ли это?

– Многолетний опыт работы на телевидении позволяет мне давать оценки работы коллег. И что значит «завидую»? Чему? Тому, что не буду тренировать футбольные команды? Нет, не завидую, тем более что у меня нет для этого соответствующей лицензии. Кроме того, странно задавать вопрос про зависть мне – человеку, который, на мой взгляд, работает на лучшем спортивном канале страны в студии, которой никогда еще в стране не было. И работает ведущим в студии в прайм-тайм. Это просто мечта, и она исполнилась. Я комментировал разные чемпионаты мира, в том числе на Первом канале, и в моем случае смешно ставить вопрос о зависти. Я абсолютно счастлив. Мы делаем очень крутую работу, я горжусь тем, что являюсь частью невероятно крутого проекта.

– Вам не хотелось работать на турнире в качестве комментатора?

– Конечно, хотелось бы. Но выбор стоял так – комментировать или вести студию. И то, и то круто, но две такие работы одновременно делать невозможно. Мне интересно вести студию, это новый опыт, которого раньше не было.

– Вам не звонил Слуцкий после критических твитов?

– Нет. Но я сказал бы ему то же самое, что и вам.

– Что не так делал Слуцкий?

– Уже не раз говорил, что мне не нравится практика привлечения двух и даже трех комментаторов на один матч. Это английская модель, где комментатор гоняет мяч и рассказывает о том, что происходит на поле. А его напарник – эксперт проводит анализ: тактика, разбор эпизода, оценка определенного момента и тренерских решений. В этом матче (прим. – Тунис – Англия) я такого не увидел. Леонид Викторович работал первым номером, и мне было даже неудобно за Виктора Михайловича Гусева, который блестяще справился бы с рассказом о матче сам.

– Почему бы Виктору Михайловичу не сказать Леониду Викторовичу об этом лично, как думаете?

– Это не ко мне вопрос.

– Слуцкий качественно гонял мяч?

– Вполне, но кем был Слуцкий в этом матче? Основным комментатором или экспертом? Если основным, то в чем была тогда роль Гусева? Я так и не понял.

– Как отнеслись к критике в соцсетях: мол, так, как Слуцкий, вы не умеете?

– Да никак не отнесся. Только порадовался, что наша профессия вызывает такой интерес у аудитории.

– Как, на ваш взгляд, должен работать комментатор в России в идеале?

– На таких матчах, как на чемпионате мира, тем более домашнем, я думаю, он должен давать огонь, это если кратко.

– Дают ли этот огонь Слуцкий и Карпин, работа которых заслужила позитивные отзывы?

– Нет, не дают. Еще раз выскажу главную мысль – если мы берем английскую модель репортажа, должно быть четкое разделение ролей. А не так, как получилось в этом случае, когда эксперт, на мой взгляд, просто «забил» основного комментатора.