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    Черданцев: «Карпин и Слуцкий не дают огня во время комментирования матчей ЧМ-2018»

    Комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о работе бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого и тренера «Ростова» Валерия Карпина на трансляциях матчей чемпионата мира-2018 в качестве экспертов.

    Сегодня Черданцев в своем твиттере раскритиковал Слуцкого за комментирование поединка первого тура группового раунда турнира ТунисАнглия.

    – Вам стали писать в реплаях, что похвалам Слуцкого завидуете. Так ли это?

    – Многолетний опыт работы на телевидении позволяет мне давать оценки работы коллег. И что значит «завидую»? Чему? Тому, что не буду тренировать футбольные команды? Нет, не завидую, тем более что у меня нет для этого соответствующей лицензии. Кроме того, странно задавать вопрос про зависть мне – человеку, который, на мой взгляд, работает на лучшем спортивном канале страны в студии, которой никогда еще в стране не было. И работает ведущим в студии в прайм-тайм. Это просто мечта, и она исполнилась. Я комментировал разные чемпионаты мира, в том числе на Первом канале, и в моем случае смешно ставить вопрос о зависти. Я абсолютно счастлив. Мы делаем очень крутую работу, я горжусь тем, что являюсь частью невероятно крутого проекта.

    – Вам не хотелось работать на турнире в качестве комментатора?

    – Конечно, хотелось бы. Но выбор стоял так – комментировать или вести студию. И то, и то круто, но две такие работы одновременно делать невозможно. Мне интересно вести студию, это новый опыт, которого раньше не было.

    – Вам не звонил Слуцкий после критических твитов?

    – Нет. Но я сказал бы ему то же самое, что и вам.

    – Что не так делал Слуцкий?

    – Уже не раз говорил, что мне не нравится практика привлечения двух и даже трех комментаторов на один матч. Это английская модель, где комментатор гоняет мяч и рассказывает о том, что происходит на поле. А его напарник – эксперт проводит анализ: тактика, разбор эпизода, оценка определенного момента и тренерских решений. В этом матче (прим. – Тунис – Англия) я такого не увидел. Леонид Викторович работал первым номером, и мне было даже неудобно за Виктора Михайловича Гусева, который блестяще справился бы с рассказом о матче сам.

    – Почему бы Виктору Михайловичу не сказать Леониду Викторовичу об этом лично, как думаете?

    – Это не ко мне вопрос.

    – Слуцкий качественно гонял мяч?

    – Вполне, но кем был Слуцкий в этом матче? Основным комментатором или экспертом? Если основным, то в чем была тогда роль Гусева? Я так и не понял.

    – Как отнеслись к критике в соцсетях: мол, так, как Слуцкий, вы не умеете?

    – Да никак не отнесся. Только порадовался, что наша профессия вызывает такой интерес у аудитории.

    – Как, на ваш взгляд, должен работать комментатор в России в идеале?

    – На таких матчах, как на чемпионате мира, тем более домашнем, я думаю, он должен давать огонь, это если кратко.

    – Дают ли этот огонь Слуцкий и Карпин, работа которых заслужила позитивные отзывы?

    – Нет, не дают. Еще раз выскажу главную мысль – если мы берем английскую модель репортажа, должно быть четкое разделение ролей. А не так, как получилось в этом случае, когда эксперт, на мой взгляд, просто «забил» основного комментатора.

    Источник: Independent.co.uk

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    19.06.2018 17:48
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 12:28

      Елагин - лучшее что сейчас есть на телевизионных матчах.

      2
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      Рейтинг: +846

      sined1951 20 июня 2018, 10:47

      Слуцкий молодец, комментировал хорошо, все по делу. А Черданцеву, Геничу и Арустамяну неплохо-бы проконсультироваться со специалистами по звуку, слушать их завывания неприятно. "Глубокоуважаемый" Александр Иванович вообще не комментатор, слушать его умозаключения во время игры просто смешно. К комментаторам на канале "Матч-ТВ" много претензий. Там нет людей с мужской логикой мысли, которая всегда нацелена на результат. Мяч после удара летит мимо ворот или попадает в штангу (перекладину). Они кричат, что это великолепный или отличный удар. Что в нем великолепного или отличного если нет гола, нет результата? Такие удары нормальные мужчины классифицируют как сильные, опасные, плотные, на не как отличные и великолепные. Много ненужной информации дается во время игры, которая уже давно известна и многократно пережевана в средствах информации. Не всегда выделяют лучших игроков и тех, кто не попал в игру. Привносят в репортаж словечки и суждения "херовых" тренеров, превозносят грубых игроков и оправдывают их действия. Всего этого не было в репортаже Слуцкого и Гусева, за что им большое спасибо. Слушать их было приятно.

      1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 19 июня 2018, 22:59

      А какой огонь, Черданцев только орет когда комментирует особенно, когда мячи забивают, желание достать ружье и застрелить его в этот момент

      6
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 19 июня 2018, 21:35

      Орало черданцева и генича это не огонь, это бесячье говно. Я лучше послушаю карпина и слуцкого, чем этих визжащих девок.

      7
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      Рейтинг: +80

      AndreyAP 19 июня 2018, 21:01

      Юрий Крутько согласен на все сто!!! Черданцев звезду схватил уже давно и именно из-за него мачт тв теряет рейтинг из года в год. Черданцев никчемный комментатор, зае.достали.бали его крики ни к селу ни к городу. Как дибилу, лишь бы громче орать. ..

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 июня 2018, 20:31

      Про одного комментатора он справедливо заметил.Достали эти умничающие знатоки футбола.Дело ТВ комментатора-следовать общепринятой с Советских времён схеме,где человек говорил всё по-делу и не вставлял свои домыслы.А тут,как в стране дураков,развелось столько комментаторов,что скоро будут по пять человек набиваться в кабину и все одновременно болтать.Надеюсь,когда в стране восстановится порядок ,разгонят всех пригревшихся бездельников,эти "крутые " проектанты не успеют смыться за бугор и поедут на несколько лет комментировать в Явас(Мордовия) и отдыхать от" работы" на пляжах Индигирки вместе с работодателями.Густо засидели несчастную Россию сиротки с фильма Двенадцать стульев.

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 19 июня 2018, 20:10

      Черданцев,наверное не понимает,что из тех кто смотрит футбол,далеко не всем нужен "огонь".Многим(а может и большинству)нужен спокойный,размеренный,а главное профессиональный коментарий футбольного матча,а тут вне конкуренции Леонид Викторович,да и Карпин совсем немного уступает(моё мнение)...

      8
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 19 июня 2018, 19:46

      Слуцкий браво молодец всё понятно и профессионально

      5
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      Рейтинг: +2509

      panmon 19 июня 2018, 19:39

      Кто ж виноват что Лёня лучший комментатор в стране и просто переезжает всяких Гусевых?

      3
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      Рейтинг: +302

      mab1011 19 июня 2018, 19:20

      Круче Жоры и его проекта-только яйца. Если его истошный вопль "го-о-о-л" - вершина комментаторского искусства, то это заслуга не лучшего , а единственного общедоступного спортивного канала в стране, где такие пустышки мнят себя Синявским, Озеровым, Маслаченко и другими великими мастерами этого жанра.
      Смотрю его "После футбола..." и не понимаю почему именно Черданцев? Сидит в студии как в штаны наложил и "загорается" только на рекламе : "Тушино -2018"(видимо хорошо забашляли).

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