Капелло: «В «МЮ» и сборной Франции Погба стал заурядным игроком»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался относительно игры полузащитника Поля Погба в составе «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции.

«Погба заметно выделялся в Серии А, но не в Англии или сборной Франции. Из-за его физической мощи казалось, что в Италии его никто не сможет остановить. Но в Премьер-лиге или на международном уровне он становится заурядным игроком.

«Ювентус» совершил фантастическую сделку, продав его в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро», – сказал Капелло Mediaset Premium.