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    Капелло: «В «МЮ» и сборной Франции Погба стал заурядным игроком»

    Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался относительно игры полузащитника Поля Погба в составе «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции.

    «Погба заметно выделялся в Серии А, но не в Англии или сборной Франции. Из-за его физической мощи казалось, что в Италии его никто не сможет остановить. Но в Премьер-лиге или на международном уровне он становится заурядным игроком.

    «Ювентус» совершил фантастическую сделку, продав его в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро», – сказал Капелло Mediaset Premium.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2018 09:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 10:35

      Это один из примеров, когда статусный игрок переходя в другой клуб теряется и не находит себе места.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 июня 2018, 09:42

      От Погба лично я ожидал бОльшего. И дело не в его физической мощи, а в незаурядной технике такого мощного футболиста и его игровой мысли. Но после "Юве" это всё куда-то исчезло. Возможно, это связано с каждой конкретной командой и тренерскими установками? Но какой бы не была команда или тренер, Месси всё равно остаётся Месси, а Роналду Роналду. С Погба всё не так. Или перехвалили... И он решил, что достиг своего потолка?!

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      Рейтинг: +706

      111ax 18 июня 2018, 09:40

      сколько не смотрел с ним игр, так и не понял за что его так расхваливали журналюги, а мю за него отдал 105 лямов.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 июня 2018, 09:24

      он и так заурядный иначе бы его сэр Алекс не продал в Ювентус

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Garrincha58 18 июня 2018, 09:46

      Там несколько иная история. Он молодой 19-летний пацанчик у которого заканчивался контракт с МЮ, и он отказался его продлевать. Уж не знаю по какой причине и обошёлся Юве всего в 1 лям. А вот уже потом обратный трансфер стоил МЮ 105 млн. и это был на тот момент рекорд. История мутная, разбиралась ФИФА, но так толком ничего и не нарыли. А то, что он не прибавил за эти годы и таких денег не стоит, то это очевидно для многих специалистов.

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      Рейтинг: +223

      Cupota > Рубик Докоян 18 июня 2018, 14:16

      МЮ отдал Юве долг в 100М + 5% обналичка.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Cupota 18 июня 2018, 14:28

      Да фиг их там знает, что они замутили. Где такие бабки крутятся разных схем предостаточно.

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