«Ювентус» предложит ЦСКА процент от будущей продажи Головина

Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта в ближайшие дни проведет очередной раунд переговоров о трансфере полузащитника ЦСКА Александра Головина.

Ранее сообщалось, что туринцы согласовали условия личного контракта с 22-летним футболистом сборной России. Представители Серии А готовы предложить ЦСКА определенный процент с возможной последующей продажи игрока.

Трансфер Головина в «Ювентус» оценивается в 20-25 миллионов евро. Зарабатывать в Италии россиянин будет около 2 миллионов евро в год.