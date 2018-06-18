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    «Ювентус» предложит ЦСКА процент от будущей продажи Головина

    Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта в ближайшие дни проведет очередной раунд переговоров о трансфере полузащитника ЦСКА Александра Головина.

    Ранее сообщалось, что туринцы согласовали условия личного контракта с 22-летним футболистом сборной России. Представители Серии А готовы предложить ЦСКА определенный процент с возможной последующей продажи игрока.

    Трансфер Головина в «Ювентус» оценивается в 20-25 миллионов евро. Зарабатывать в Италии россиянин будет около 2 миллионов евро в год.

    Источник: Football Italia

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    18.06.2018 08:21
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4025

      raritet 18 июня 2018, 23:37

      В общем получается , что нет выгоды ехать в Европу, если учесть итальянское налогообложение....

      0
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      ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > raritet 21 июня 2018, 19:16

      А ему куда столько, шатл запускать? Хотя с подходом - играю ради денег только в РФПЛ и играть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 18 июня 2018, 11:29

      До конца чемпионата не трогайте игрока

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 18 июня 2018, 11:03

      Саня оставайся на Родине!!! Раскрывайся в России, набивай себе цену! В Европе можно и "засидеться"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 10:25

      Впереди серьезный матч сборной, а Головина отвлекают все эти трансферные слухи.

      3
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      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > zigbert 18 июня 2018, 10:46

      Может и стимулируют.

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert > sochi-2013 18 июня 2018, 10:54

      Мысли в его голове все равно наверное крутятся. Как знать все зависит от характера человека?

      2
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > zigbert 18 июня 2018, 12:15

      Вот завтра и узнаем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 18 июня 2018, 09:14

      А в итоге Головин перейдет в другой клуб или останется в ЦСКА)))

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 июня 2018, 08:58

      Для погашения кредита, взятого на строительство стадиона, ЦСКА
      деньги нужны сейчас, а не в рассрочку. Вариант, с последующей
      возможной продажи Головина, может не устроить ПФК ЦСКА.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июня 2018, 08:36

      Я таки удивляюсь на макаронников, они думаю, шо Гинер не может считать до 10.

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 18 июня 2018, 08:32

      надо ехать и быстрее. удачи

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      Рейтинг: +1580

      srg38 > swot1205 18 июня 2018, 09:00

      Надо ахеренно ему (и всей команде) выступить на чм, а уже потом ехать)

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > swot1205 18 июня 2018, 09:02

      Чтобы ехать и быстрее, нужно сначала оформить
      покупку.

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