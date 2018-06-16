Глушаков – Месси: «Вместе будем тренировать пенальти»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал незабитый пенальти Лионеля Месси в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Исландии (1:1).

«Надеюсь, тебя возьмут на следующий чемпионат мира. Вместе будем тренировать пенальти», – написал Глушаков.

В матче 1/2 финала Кубка России против «Тосно» Глушаков не реализовал удар в серии послематчевых пенальти. Россиянин бил в те же ворота, что и Месси.

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