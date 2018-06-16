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    Глушаков – Месси: «Вместе будем тренировать пенальти»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал незабитый пенальти Лионеля Месси в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Исландии (1:1).

    «Надеюсь, тебя возьмут на следующий чемпионат мира. Вместе будем тренировать пенальти», – написал Глушаков.

    В матче 1/2 финала Кубка России против «Тосно» Глушаков не реализовал удар в серии послематчевых пенальти. Россиянин бил в те же ворота, что и Месси.

    Месси, твори. Или Роналду станет величайшим

    Источник: Twitter

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    16.06.2018 22:29
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2018, 11:42

      с юмором дело видимо хорошо обстоит) правильно, не надо расстраиваться, скоро новый сезон!

      4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 09:09

      Братья по несчастью. Но чувство юмора у Глушакова есть, значит не все еще потеряно.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 июня 2018, 08:17

      Начните разминку с буфета и пусть Месси отведает "миллеровки".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2439

      docndoc 17 июня 2018, 04:47

      Вместе - это как? Мячи подавать разрешат?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 17 июня 2018, 02:13

      Только и остаётся шутить

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8757

      tesch > Жёлто-синий 17 июня 2018, 09:27

      тоже надо уметь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 июня 2018, 00:13

      Бедолаги.
      Зато не теряют чувство юмора.
      Молодцы.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 17 июня 2018, 00:01

      Глушаков подколол Месси

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > Юрий Б. 17 июня 2018, 00:21

      Где Глушаков, а где Месси) подколол))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 16 июня 2018, 23:45

      Это мне напоминает Дзюбу про Халка : " как же ты там ( в Китае ) теперь без меня забивать будешь ? "

      2
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 16 июня 2018, 23:16

      Ценю блестящее чувство юмора Глушакова.

      4
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 16 июня 2018, 23:07

      У этих игроков много общего: оба не забили пенальти.
      У меня и Иисуса Христа примерно столько же: у обоих бабушку по материнской линии звали Анной.

      2
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