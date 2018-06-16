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    Идову – в стартовом составе Нигерии на матч с Хорватией

    Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Нигерии на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2018.

    Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Вида, Ребич, Перишич, Ловрен, Ракитич, Крамарич, Модрич, Манджукич.

    Нигерия: Узоха, Идову, Ндиди, Эконг, Балогун, Этебо, Игало, Оби Микел, Мозес, Шеху, Ивоби.

    Встреча пройдет на стадионе «Калининград». Начало – в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: ФИФА

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    16.06.2018 21:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 июня 2018, 21:48

      Питерская школа! И в нашей сборной не лишним был бы.

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > prezent2017 16 июня 2018, 21:56

      Согласен! Однозначно лучше Кутепова убогого!

      1
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