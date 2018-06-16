Идову – в стартовом составе Нигерии на матч с Хорватией

Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Нигерии на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2018.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Вида, Ребич, Перишич, Ловрен, Ракитич, Крамарич, Модрич, Манджукич.

Нигерия: Узоха, Идову, Ндиди, Эконг, Балогун, Этебо, Игало, Оби Микел, Мозес, Шеху, Ивоби.

Встреча пройдет на стадионе «Калининград». Начало – в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!