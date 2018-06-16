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    «Зенит» предложил за Мусу 8 миллионов. «Лестер» не устроила сумма

    «Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы.

    Как сообщает A Haber, петербуржцы предложили за 25-летнего футболиста 8 миллионов евро, но получили отказ.

    «Галатасарай» также уже направил предложение английскому клубу по трансферу нигерийца.

    Вторую половину сезона-2017/18 форвард провел на правах аренды в ЦСКА. За армейцев он сыграл 16 матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

    Нынешний контракт Мусы с «Лестером» рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2018 15:39
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +27

      NAZ84 17 июня 2018, 08:20

      Зенит никогда на купит Мусу, Эменике, Балотелли, Лукаку ведь у него на это 5 причин...)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 16 июня 2018, 23:39

      ...утятина-бредятина...

      0
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 16 июня 2018, 22:27

      Баделя Фурсенки уже почти взяли, теперь хотят еще Мусу. Интересно, а Семак про это знает?

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 июня 2018, 21:52

      Этого не может быть, потому что не может быть никогда!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат > prezent2017 16 июня 2018, 22:29

      Запросто может. Миллер как и Фурсенко не расист. Расиста с поста убрали год назад. А мнение фан-клуба Ландскрона Газпром не волнует.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 21:46

      Утятина какая то.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июня 2018, 18:52

      100% ни капли правды. по понятным зенитовским причинам)

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 16 июня 2018, 17:55

      У Семака от такого обилия игроков глаза должны разбежаться. Зачем ему еще кого то покупать? Разобраться бы с теми кто есть, игроков и так на 3 состава

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 16 июня 2018, 17:25

      Во первых он не снежок, а во вторых он заточен под армейскую игру.Далеко не факт, что подойдёт Зениту.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Мары 16 июня 2018, 17:32

      Для многих негр, метис и мулат люди одного цвета кожи и расовой принадлежности. Футбол от регби ещё отличают, тут уже сложнее...

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Рубик Докоян 16 июня 2018, 17:43

      А прикинь как дальтоникам тяжело.
      Эх .....

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Мары 16 июня 2018, 17:48

      Они не дальтоники, а неучи просто. По крайней мере в этом вопросе.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 июня 2018, 16:51

      сказки, он же темненький

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 16 июня 2018, 16:49

      нахера Зениту Муса, Муса только в ЦСКА хорошо играет :) в Зените ему светит стабильная лавка

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