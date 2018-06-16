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  • «Зенит» предложил за Мусу 8 миллионов. «Лестер» не устроила сумма

«Зенит» предложил за Мусу 8 миллионов. «Лестер» не устроила сумма

16 июня 2018, 15:39
30

«Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы.

Как сообщает A Haber, петербуржцы предложили за 25-летнего футболиста 8 миллионов евро, но получили отказ.

«Галатасарай» также уже направил предложение английскому клубу по трансферу нигерийца.

Вторую половину сезона-2017/18 форвард провел на правах аренды в ЦСКА. За армейцев он сыграл 16 матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Нынешний контракт Мусы с «Лестером» рассчитан до июня 2020 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Лестер Муса Ахмед
Комментарии (30)
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ilichkadr
1529153108
Агент Мусы старается.............
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Shogun
1529153188
Черный в Питере? Насмешили славно и 8 млн явно не та сумма, а турки минимум 10 предложили, а Лестер как раз 10 минимум и запросит, если не больше и надо хотя бы как то 20ку за него отбивать, а на маркте трансфер стоит 15 млн
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Eddyson
1529153434
Прикольная брехня.
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3a zenit
1529153521
хахахах
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GoldPlayFIFARus9
1529153571
Не устали негров сватать в Зенит? Балаболы
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Рубик Докоян
1529153928
Подобную инфу могут распространять только домохозяйки, боты или безнадёжные блогеры с плоскостопием головного мозга. Я уже давал домашнее задание, когда прошла хрень, что Манчини хотел приобрести Головина. Когда последний раз игрок ЦСКА переходил в " Зенит", так никто и не ответил...
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Боцман59rus
1529154117
Сине - Бело -Голубые... - где тут про Мусу?
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deinego77@yandex.ru
1529155476
Бред полный!!!! В Зените никогда не будет чернокожих и все это знают!!!!!!
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Мары
1529159154
Во первых он не снежок, а во вторых он заточен под армейскую игру.Далеко не факт, что подойдёт Зениту.
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OfaZavr
1529164354
100% ни капли правды. по понятным зенитовским причинам)
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