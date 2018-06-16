«Зенит» предложил за Мусу 8 миллионов. «Лестер» не устроила сумма

«Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы.

Как сообщает A Haber, петербуржцы предложили за 25-летнего футболиста 8 миллионов евро, но получили отказ.

«Галатасарай» также уже направил предложение английскому клубу по трансферу нигерийца.

Вторую половину сезона-2017/18 форвард провел на правах аренды в ЦСКА. За армейцев он сыграл 16 матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Нынешний контракт Мусы с «Лестером» рассчитан до июня 2020 года.