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  • Соседи сбросили со второго этажа нигерийского болельщика. Он громко пел

Соседи сбросили со второго этажа нигерийского болельщика. Он громко пел

16 июня 2018, 12:39
23

Жители одного из домов по улице Брусилова в Москве сбросили со второго этажа болельщика сборной Нигерии за слишком шумное времяпрепровождение.

Инцидент произошел в среду, 13 июня. 26-летний Толуопе Акинди принял некоторую дозу алкоголя, после чего вылез на козырек подъезда и стал громко петь и танцевать. Время было около 23 часов.

После того, как очередная просьба успокоиться была проигнорирована иностранным гостем, кто-то из жильцов высунул руку в окно и толкнул его. Акинди упал с высоты второго этажа и сломал пятки на обеих ногах. В результате чего был госпитализирован.

Источник: Telegram
Чемпионат мира Нигерия
Комментарии (23)
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kaop77
1529142599
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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Mazzola
1529145644
Ай-яй-яй-яй! Убили негра?
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la verdad
1529146067
В России нет расизма, просто не любят поющих негров :)
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kaop77
1529146911
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
Ответить
Vickont
1529147914
А с чего взяли, что его кто-то толкнул? Может неудачно дотанцевался и упал, либо сам спрыгнул, если б толкнули, скорее упал бы на бок, на спину, на живот, а вот на пятки и на голову сложнее приземлиться
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triton004
1529148958
Сам себя отпел
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Боцман59rus
1529153301
Тарзан хренов- российские улицы, самые твердые улицы... - и пусть благодарит своих богов, что рядом не было открытого люка.)))
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Полная Канистра
1529153501
ой мороз мороз не морозь меня......
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Shinra
1529157232
Только и могут иностранца с балкона скидывать, лучше бы разгоняли наших соотечественников - ночных алкашей, любителей музыки и песен в 3 ночи, да и соседей-апологетов сверла и молотка в 10 утра тоже.
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OfaZavr
1529162532
конечно сам виноват, но соседи применили весьма недружелюбный метод утихомирить громкого болельщика)
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