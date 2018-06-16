Соседи сбросили со второго этажа нигерийского болельщика. Он громко пел

Жители одного из домов по улице Брусилова в Москве сбросили со второго этажа болельщика сборной Нигерии за слишком шумное времяпрепровождение.

Инцидент произошел в среду, 13 июня. 26-летний Толуопе Акинди принял некоторую дозу алкоголя, после чего вылез на козырек подъезда и стал громко петь и танцевать. Время было около 23 часов.

После того, как очередная просьба успокоиться была проигнорирована иностранным гостем, кто-то из жильцов высунул руку в окно и толкнул его. Акинди упал с высоты второго этажа и сломал пятки на обеих ногах. В результате чего был госпитализирован.