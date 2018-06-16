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    Соседи сбросили со второго этажа нигерийского болельщика. Он громко пел

    Жители одного из домов по улице Брусилова в Москве сбросили со второго этажа болельщика сборной Нигерии за слишком шумное времяпрепровождение.

    Инцидент произошел в среду, 13 июня. 26-летний Толуопе Акинди принял некоторую дозу алкоголя, после чего вылез на козырек подъезда и стал громко петь и танцевать. Время было около 23 часов.

    После того, как очередная просьба успокоиться была проигнорирована иностранным гостем, кто-то из жильцов высунул руку в окно и толкнул его. Акинди упал с высоты второго этажа и сломал пятки на обеих ногах. В результате чего был госпитализирован.

    Источник: Telegram

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    16.06.2018 12:39
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 16 июня 2018, 18:45

      Соседей судить и расстрелять.

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 16 июня 2018, 18:29

      расисты с,ука

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июня 2018, 18:22

      конечно сам виноват, но соседи применили весьма недружелюбный метод утихомирить громкого болельщика)

      3
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      Рейтинг: +139

      veksus 16 июня 2018, 17:31

      This is Russia ))

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 июня 2018, 17:28

      Ну это расизм.. Очевидно же)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      VSt 16 июня 2018, 17:04

      Жалко парня. Он просто безобидно шумел))
      Не нашлось соседа, который пригласил бы к себе, чтобы вмазать вместе.
      После второй бутылки языковые барьеры стираются.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Shinra 16 июня 2018, 16:53

      Только и могут иностранца с балкона скидывать, лучше бы разгоняли наших соотечественников - ночных алкашей, любителей музыки и песен в 3 ночи, да и соседей-апологетов сверла и молотка в 10 утра тоже.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 июня 2018, 15:51

      ой мороз мороз не морозь меня......

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 16 июня 2018, 15:48

      Тарзан хренов- российские улицы, самые твердые улицы...
      - и пусть благодарит своих богов, что рядом не было открытого люка.)))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +508

      triton004 16 июня 2018, 14:35

      Сам себя отпел

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