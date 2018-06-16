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    «Ростов» представил три комплекта формы на сезон-2018/19

    Твиттер-аккаунт «Ростова» опубликовал фотографии новой игровой формы клуба.

    В презентации приняли участие полузащитники Дмитрий Скопинцев и Александр Гацкан, защитник Сергей Паршивлюк.

    Домашний комплект выполнен в голубых тонах с желтой окантовкой, выездной – в желтых с голубыми вставками. Резервная форма получила черное исполнение с желтыми элементами.

    Экипировку подготовил технический спонсор клуба Joma.

    В минувшем сезоне чемпионата России ростовчане финишировали на 11 строчке в турнирной таблице. В декабре 2017 года команду возглавил Валерий Карпин.

    Источник: ФК «Ростов»

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    16.06.2018 09:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 20 июня 2018, 23:51

      Сойдет..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 19 июня 2018, 23:07

      Приму любую, только не в цвет и разметку укрофлага!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 июня 2018, 10:13

      Классная форма!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      komarinskiy 17 июня 2018, 10:02

      Лучше бы Ростов представил 3 варианта, где взять денег.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +943

      Riot Zero 16 июня 2018, 15:21

      Чёрная зачётная.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 16 июня 2018, 12:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      отстойная форма !!!!

      -13
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      ...
      Рейтинг: +222

      ЗЖМ > _Marqella_ 16 июня 2018, 13:15

      Когда ж тебя, suку , забанят навсегда??!

      9
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      ...
      Рейтинг: +54663

      MaxRnD > ЗЖМ 16 июня 2018, 13:38

      Ей достаточно того, что обитает под плинтусом

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1521

      zarsm > _Marqella_ 30 июня 2018, 23:18

      сдохнешь завтра

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 16 июня 2018, 10:18

      А чё у третьей формы воротник в другом стиле?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM > I_R_O_N_M_A_N 19 июня 2018, 00:38

      Это запасная форма, она всегда отличается от основной

      0
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