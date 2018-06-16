«Ростов» представил три комплекта формы на сезон-2018/19

Твиттер-аккаунт «Ростова» опубликовал фотографии новой игровой формы клуба.
В презентации приняли участие полузащитники Дмитрий Скопинцев и Александр Гацкан, защитник Сергей Паршивлюк.
Домашний комплект выполнен в голубых тонах с желтой окантовкой, выездной – в желтых с голубыми вставками. Резервная форма получила черное исполнение с желтыми элементами.
Экипировку подготовил технический спонсор клуба Joma.
В минувшем сезоне чемпионата России ростовчане финишировали на 11 строчке в турнирной таблице. В декабре 2017 года команду возглавил Валерий Карпин.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: ФК «Ростов»