«Ростов» представил три комплекта формы на сезон-2018/19

Твиттер-аккаунт «Ростова» опубликовал фотографии новой игровой формы клуба.

В презентации приняли участие полузащитники Дмитрий Скопинцев и Александр Гацкан, защитник Сергей Паршивлюк.

Домашний комплект выполнен в голубых тонах с желтой окантовкой, выездной – в желтых с голубыми вставками. Резервная форма получила черное исполнение с желтыми элементами.

Экипировку подготовил технический спонсор клуба Joma.

В минувшем сезоне чемпионата России ростовчане финишировали на 11 строчке в турнирной таблице. В декабре 2017 года команду возглавил Валерий Карпин.