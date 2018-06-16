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    51-й хет-трик Роналду стал 51-м в истории чемпионатов мира

    Встреча 1-го тура группы B чемпионата мира ПортугалияИспания завершилась со счетом 3:3.

    Три гола в составе португальцев забил нападающий Криштиану Роналду. Для него хет-трик стал 51 в профессиональной карьере на клубном и международном уровнях. Согласно Opta, хет-трик футболиста также стал 51 в истории мировых первенств.

    Ранее сообщалось о том, что 33-летний Роналду стал самым возрастным автором трех мячей в одном матче за всю истории чемпионатов мира.

    Португалец возглавляет гонку бомбардиров ЧМ-2018.

    Источник: Opta

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    16.06.2018 08:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 16 июня 2018, 10:44

      ну пусть будет и 52-й))

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > vashinin 16 июня 2018, 11:50

      и 53 и 54 против россии но там самедов покер сделает и по рту гали я вылетит

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