51-й хет-трик Роналду стал 51-м в истории чемпионатов мира

Встреча 1-го тура группы B чемпионата мира Португалия – Испания завершилась со счетом 3:3.

Три гола в составе португальцев забил нападающий Криштиану Роналду. Для него хет-трик стал 51 в профессиональной карьере на клубном и международном уровнях. Согласно Opta, хет-трик футболиста также стал 51 в истории мировых первенств.

Ранее сообщалось о том, что 33-летний Роналду стал самым возрастным автором трех мячей в одном матче за всю истории чемпионатов мира.

Португалец возглавляет гонку бомбардиров ЧМ-2018.