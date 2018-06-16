Де Хеа: «Я спокоен. Такие ошибки, как в игре с Португалией, могут происходить»

Де Хеа вроде бы как обижается на кого то...Хотя кроме как на себя то и не на кого.
Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа поделился комментариями после матча первого тура группы В чемпионата мира-2018 против португальцев (3:3).
«Пример Диего Косты показал, что мы можем забивать, хотя раньше нас критиковали. Моя ошибка? Я спокоен, потому что такие вещи могут происходить. На самом деле, удар Криштиану Роналду был очень непростым.
Тренер и команда меня поддержали. надо продолжать работать дальше», – передает слова испанца корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.
Посмотреть второй гол в ворота Де Хеа можно на видео ниже (с 0:48).
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