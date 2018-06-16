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    Де Хеа: «Я спокоен. Такие ошибки, как в игре с Португалией, могут происходить»

    Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа поделился комментариями после матча первого тура группы В чемпионата мира-2018 против португальцев (3:3).

    «Пример Диего Косты показал, что мы можем забивать, хотя раньше нас критиковали. Моя ошибка? Я спокоен, потому что такие вещи могут происходить. На самом деле, удар Криштиану Роналду был очень непростым.

    Тренер и команда меня поддержали. надо продолжать работать дальше», – передает слова испанца корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    Посмотреть второй гол в ворота Де Хеа можно на видео ниже (с 0:48).

    Роналду – король, матч – огонь. Идеальное шоу

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2018 00:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 17 июня 2018, 13:35

      Де Хеа вроде бы как обижается на кого то...Хотя кроме как на себя то и не на кого.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 17:04

      Эта ошибка вратаря не будет выглядеть ужасной, главное не ошибаться в решающих матчах.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июня 2018, 10:25

      да уж, не самый лучший матч выдался у Давида, но подобное происходит с любым игроком за карьеру, поэтому ничего страшного не случилось.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 16 июня 2018, 09:39

      Только фаны Де Хеа не замечают его регулярных "косяков"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 16 июня 2018, 02:15

      Позорная ошибка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 16 июня 2018, 01:10

      Худший матч Де Хеа, что я видел...
      Спокойным нужно быть на поле, а не после провального матча.

      6
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 16 июня 2018, 00:43

      Давид,ну ты это...Соберись.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 16 июня 2018, 00:27

      Какая-то логика Акинфеева.

      -2
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > vladik12 16 июня 2018, 01:02

      У них может быть одна логика , оба классные вратари ! Только тупицы могут этого не признавать !

      2
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