Де Хеа: «Я спокоен. Такие ошибки, как в игре с Португалией, могут происходить»

Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа поделился комментариями после матча первого тура группы В чемпионата мира-2018 против португальцев (3:3).

«Пример Диего Косты показал, что мы можем забивать, хотя раньше нас критиковали. Моя ошибка? Я спокоен, потому что такие вещи могут происходить. На самом деле, удар Криштиану Роналду был очень непростым.

Тренер и команда меня поддержали. надо продолжать работать дальше», – передает слова испанца корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

Посмотреть второй гол в ворота Де Хеа можно на видео ниже (с 0:48).

Роналду – король, матч – огонь. Идеальное шоу