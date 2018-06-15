Неймар: «Со всей скромностью могу сказать, что сегодня я лучший игрок в мире»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар назвал себя лучшим футболистом мира. По словам бразильца, его нельзя сравнивать с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и нападающим «Реала» Криштиану Роналду, так как они – инопланетяне.

«Двое игроков, кто на сегодняшний день выше всех остальных, – Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Со всей скромностью могу сказать, что сегодня я лучший игрок в мире, потому что эти двое с другой планеты», – сказал Неймар.

В прошлом сезоне Неймар провел 30 матчей, забил 28 голов и сделал 16 результативных передач. При этом фактически полсезона он пропустил из-за травмы.