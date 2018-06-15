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    Неймар: «Со всей скромностью могу сказать, что сегодня я лучший игрок в мире»

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар назвал себя лучшим футболистом мира. По словам бразильца, его нельзя сравнивать с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и нападающим «Реала» Криштиану Роналду, так как они – инопланетяне.

    «Двое игроков, кто на сегодняшний день выше всех остальных, – Криштиану Роналду и Лионель Месси.

    Со всей скромностью могу сказать, что сегодня я лучший игрок в мире, потому что эти двое с другой планеты», – сказал Неймар.

    В прошлом сезоне Неймар провел 30 матчей, забил 28 голов и сделал 16 результативных передач. При этом фактически полсезона он пропустил из-за травмы.

    Источник: Goal.com

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    15.06.2018 20:30
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 19 июня 2018, 12:29

      а я уж думал что он совсем о***ел) оказывается не совсем.

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 18 июня 2018, 09:07

      Ну ладно, чувством юмора отработал за отсутствие скромности...

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 15:34

      Скромности ему не занимать.

      1
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      Рейтинг: +77

      Ляба 16 июня 2018, 02:38

      Парень стебается и тролит хейтеров... :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 16 июня 2018, 00:05

      скромный

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 15 июня 2018, 23:17

      Сегодня пожалуй лучший Рон а после него Диего Коста

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 15 июня 2018, 23:08

      Правильно сказал однако,нашим планета любить больше деньги, как он

      0
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 15 июня 2018, 23:02

      ПЕТУХ

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      Рейтинг: +563

      Damir07 15 июня 2018, 23:01

      Ты не самый лучший ты самый плаксивый футболист и жадный )))

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 15 июня 2018, 23:00

      Подлизнул так подлизнул )))

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