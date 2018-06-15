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  • Заболотный: «Сборная России утрет нос ненавистникам, которые плохо о ней говорили»

Заболотный: «Сборная России утрет нос ненавистникам, которые плохо о ней говорили»

15 июня 2018, 14:43
21

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный после первого матча чемпионата мира-2018 между россиянами и саудовцами (5:0) поговорил о перспективах нашей команды. Форвард уверен в сборной.

«Счастлив за ребят. Хочу поздравить всю страну с этим событием. Сделали хороший первый шаг. Уверен, они утрут нос хейтерам, которые плохо говорили о сборной на протяжении всего подготовительного периода.

Мне было больно слышать критику, потому что я знаю, что такое быть в команде, что такое быть под куполом такого давления. Ребята выдержали это и одержали уверенную победу. Думаю, у них все получится и в дальнейшем.

Крупная победа добавит уверенности. Вы видели ребят. После игры они шли в другом настроении, по-другому ко всему относились. Мы подойдем ко второму матчу в группе в хорошем настроении и победим», – сказал игрок.

Следующий матч россияне проведут 19 июня против египтян.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Зенит Россия Заболотный Антон
Комментарии (21)
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vladimir-7
1529065424
Похвали, похвали и особенно тренера Черчесова, а то вообще на тренировку сборной он не пустит.
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alp
1529069736
дак пусть утрет )) мы только рады будем.. но, сдается мне, что, скорее наша сборная таки обосрется, чем нам придется извинятся
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qwera 1969
1529072469
Дурак ты долбанный, кто не хочет чтобы мы выступили хорошо? Все этого хотят и даже молятся... Но вы, уроды кривоногие, в товарищеских матчах сделали так, о чем только пи... пи.... пи.дец..
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val-berezko
1529072658
Рано радоваться. Египет сегодня показал что и без Салаха это серьезная команда.
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Патронташ
1529073442
После победы над саудами начались всякие чудеса. Вот даже футбольное дерево заговорило.
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Рубик Докоян
1529073549
Результативный ты наш, наушники надень и слушай музыку ум-ца, ум-ца. Не ту спортивную секцию в детстве выбрал, надо было в водное поло...
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омск55
1529073897
Заболотный, сиди и молчи
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Maksim Lagerev
1529073982
Утерать ничего ни надо, а надо играть и показывать футбол. Люди вас хают потому чьо не было побед 7 матчей ищё бы один матч без победы и приблизились бы к рекорду Российской Империи до революционой. А ещё победить Египет и выйти из группы а потом говорить какие мы молодцы
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Kollljan
1529093087
Вот после Египта тоже самое скажи.
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zigbert
1529139492
Все разложил по полочкам ,теперь надо все воплотить в игру.
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