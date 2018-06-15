Заболотный: «Сборная России утрет нос ненавистникам, которые плохо о ней говорили»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный после первого матча чемпионата мира-2018 между россиянами и саудовцами (5:0) поговорил о перспективах нашей команды. Форвард уверен в сборной.

«Счастлив за ребят. Хочу поздравить всю страну с этим событием. Сделали хороший первый шаг. Уверен, они утрут нос хейтерам, которые плохо говорили о сборной на протяжении всего подготовительного периода.

Мне было больно слышать критику, потому что я знаю, что такое быть в команде, что такое быть под куполом такого давления. Ребята выдержали это и одержали уверенную победу. Думаю, у них все получится и в дальнейшем.

Крупная победа добавит уверенности. Вы видели ребят. После игры они шли в другом настроении, по-другому ко всему относились. Мы подойдем ко второму матчу в группе в хорошем настроении и победим», – сказал игрок.

Следующий матч россияне проведут 19 июня против египтян.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая