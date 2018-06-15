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    Заболотный: «Сборная России утрет нос ненавистникам, которые плохо о ней говорили»

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный после первого матча чемпионата мира-2018 между россиянами и саудовцами (5:0) поговорил о перспективах нашей команды. Форвард уверен в сборной.

    «Счастлив за ребят. Хочу поздравить всю страну с этим событием. Сделали хороший первый шаг. Уверен, они утрут нос хейтерам, которые плохо говорили о сборной на протяжении всего подготовительного периода.

    Мне было больно слышать критику, потому что я знаю, что такое быть в команде, что такое быть под куполом такого давления. Ребята выдержали это и одержали уверенную победу. Думаю, у них все получится и в дальнейшем.

    Крупная победа добавит уверенности. Вы видели ребят. После игры они шли в другом настроении, по-другому ко всему относились. Мы подойдем ко второму матчу в группе в хорошем настроении и победим», – сказал игрок.

    Следующий матч россияне проведут 19 июня против египтян.

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

    Источник: Р-Спорт

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    15.06.2018 14:43
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 11:58

      Все разложил по полочкам ,теперь надо все воплотить в игру.

      1
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 16 июня 2018, 10:57

      вдохновился победой 5-0 и понеслось:)

      0
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 15 июня 2018, 23:55

      Дай-то бог, только хейтеров сборной в России пожалуй что и нет. Наверное Заболотный попутал с хейтерами Черчесова, а может приписал украинские посты нашим болельщикам. Мы сборную справедливо ругали, не переставая болеть за нее и радоваться малейшему проблеску игры. Только напрасно Заболотный так уверен в нашем выходе из группы. Одно дело после серии поражений дорваться до слабого соперникак и оттоптаться на нем, и совсем другое дело победить сильную команду, такую как Египет с Салахом в составе. Это совершенно разные задачи, и не факт что решение второй задачи у нас уже в кармане.

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      Рейтинг: +3958

      Kollljan 15 июня 2018, 23:04

      Вот после Египта тоже самое скажи.

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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 15 июня 2018, 19:29

      уже 3 короба разовых платков закупил,ну если не понадобятся,то придётся тоше заболоту,что то ниже пояса от п...оноса утирать.

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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 15 июня 2018, 17:46

      Утерать ничего ни надо, а надо играть и показывать футбол. Люди вас хают потому чьо не было побед 7 матчей ищё бы один матч без победы и приблизились бы к рекорду Российской Империи до революционой. А ещё победить Египет и выйти из группы а потом говорить какие мы молодцы

      3
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      Рейтинг: +1236

      омск55 15 июня 2018, 17:45

      Лично на поле доказывай

      0
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      Рейтинг: +1236

      омск55 15 июня 2018, 17:44

      Заболотный, сиди и молчи

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 июня 2018, 17:39

      Результативный ты наш, наушники надень и слушай музыку ум-ца, ум-ца. Не ту спортивную секцию в детстве выбрал, надо было в водное поло...

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 15 июня 2018, 17:37

      После победы над саудами начались всякие чудеса. Вот даже футбольное дерево заговорило.

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