Моуринью: «Англия может выиграть чемпионат мира»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил шансы сборной Англии на победу в чемпионате мира-2018.

«У сборной Англии подобрался хороший состав из молодых и опытных игроков. Все они играют в самой конкурентной лиге в мире, в Премьер-лиге. Все они играют за лучшие команды, которые выступают в Лиге чемпионов. Это говорит о высоком уровне. Да, я думаю, они могут выиграть чемпионат мира», – приводит слова Моуринью Sky Sports.

Сборная Англии сыграет на групповом этапе чемпионата мира-2018 с Панамой, Тунисом и Бельгией.