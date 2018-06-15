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    Моуринью: «Англия может выиграть чемпионат мира»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил шансы сборной Англии на победу в чемпионате мира-2018.

    «У сборной Англии подобрался хороший состав из молодых и опытных игроков. Все они играют в самой конкурентной лиге в мире, в Премьер-лиге. Все они играют за лучшие команды, которые выступают в Лиге чемпионов. Это говорит о высоком уровне. Да, я думаю, они могут выиграть чемпионат мира», – приводит слова Моуринью Sky Sports.

    Сборная Англии сыграет на групповом этапе чемпионата мира-2018 с Панамой, Тунисом и Бельгией.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2018 10:42
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 11:19

      Спасибо им хотя бы за то что они придумали ФУТБОЛ.

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 15 июня 2018, 16:55

      Англия проклятая сборная!они максимум могут побороться за финал на домашнем мундиале неизвестно в каком году!)

      1
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      ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 > MU-fanatic 15 июня 2018, 17:06

      Да, я за них с 1996 года болею (после наших, конечно). Их как будто прокляли или сглазили. Постоянно сильный состав, и постоянно или удалят кого-то, или по пенальти проиграют, или удалят и по пенальти проиграют, или на Исландию попадут:) Может в России им повезёт уже. Испания тоже долго не могла, а потом пошло.
      P.S.: Английскую власть ненавижу, английскую сборную люблю.

      2
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      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > gigs84 16 июня 2018, 07:01

      тож люблю англичан,потому что футбол и АПЛ)но не думаю,что выстрелят...за Бельгией я бы наблюдал ща!

      1
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 15 июня 2018, 14:52

      Никогда. В 1966 сжульничали в финале. Больше не пройдёт.

      0
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      Рейтинг: +18

      Siql13 15 июня 2018, 12:23

      Мечтать не вредно

      0
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      Рейтинг: +14

      wshodi 15 июня 2018, 10:57

      Состав сильный, но пока не более того, посмотрим их игру.

      1
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 15 июня 2018, 10:55

      да доски на гроб они себе могут выйграть ))) Хер вам англосаксы а не Чемпионы мира )))

      1
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      Рейтинг: +399

      kella 15 июня 2018, 10:51

      В четвертьфинале попадут на Бразилию и что выиграют, - билеты домой?

      2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 15 июня 2018, 10:49

      ну если бы была только сборная России и саудиты, то возможно и то бы ничейку бы еле вытянули...

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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 15 июня 2018, 10:45

      Хрен ей, этой Англии...

      2
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