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    Моуринью: «Саудовская Аравия разочаровала сегодня. России не стоит быть чересчур оптимистичной»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о матче-открытии ЧМ между сборными России и Саудовской Аравии (5:0).

    «Перед началом матча мы говорили о том, что россияне настроены пессимистично. Но после игры у вас нет повода быть чересчур оптимистичными.

    Радуйтесь, это хорошая победа, хороший счет. Голы могут быть важны для разницы забитых и пропущенных мячей. Но Саудовская Аравия меня разочаровала. Я видел их матч с Германией (знаю, что это был товарищеский матч), тогда они выглядели лучше, чем сегодня.

    Египет лучше Саудовской Аравии, а Уругвай лучше Египта», – сказал Моуринью.

    Путин и Моуринью сделали совместное фото перед матчем Россия – Саудовская Аравия

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

    Источник: RT

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    14.06.2018 23:31
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 10:33

      Сейчас главное не зазвездиться и начинать все с нуля.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июня 2018, 08:52

      победа она и в африке победа, но 5-0 бывает редко да еще с такими красавцами голами для нас это вообще впервые

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 июня 2018, 08:26

      Прав!

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 июня 2018, 08:18

      Скоро узнаем,сколько хороших полей в Египте и как хорошо там лечат травмы.

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 15 июня 2018, 04:58

      Жозе прав.Счёт с саудитами для нас несомненно приятен.Да и упавшую ниже плинтуса самооценку малёхо приподняли.Такие матчи необходимы.Теперь конечно будет всё серьёзней.Египтяне неоднократные чемпионы Африки(а это кое что да значит).Игра с ними будет сложней чем с С.А. .Думаю если наши сохранят положительный настрой и не напортачат в обороне,три очка можно будет взять.Удачи нашей сборной!

      2
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      Рейтинг: +185

      Тибер 15 июня 2018, 04:54

      А чем мы хуже Германии? Мы дома играем )))

      1
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      Рейтинг: +185

      Тибер 15 июня 2018, 04:52

      у Египта есть оптимист Салах , а у России Дзюба! кто кого ? )))

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 15 июня 2018, 00:10

      Будет смешно когда Египет проиграет Саудам.

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      Рейтинг: +258

      Смешная Лошадь 15 июня 2018, 00:06

      Ну спасибо, что разрешил нам порадоваться. Даже если эта победа первая и последняя, играла наша страна, наша сборная. Она выиграла, имеем право и порадоваться. Тем более, что поводы для этого у нас редко бывают

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 15 июня 2018, 00:06

      Саудовская Аравия не блеснула в этом матче, может силы экономили, теперь Уругваю зададут трёпку?

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