Моуринью: «Саудовская Аравия разочаровала сегодня. России не стоит быть чересчур оптимистичной»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о матче-открытии ЧМ между сборными России и Саудовской Аравии (5:0).

«Перед началом матча мы говорили о том, что россияне настроены пессимистично. Но после игры у вас нет повода быть чересчур оптимистичными.

Радуйтесь, это хорошая победа, хороший счет. Голы могут быть важны для разницы забитых и пропущенных мячей. Но Саудовская Аравия меня разочаровала. Я видел их матч с Германией (знаю, что это был товарищеский матч), тогда они выглядели лучше, чем сегодня.

Египет лучше Саудовской Аравии, а Уругвай лучше Египта», – сказал Моуринью.

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Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая