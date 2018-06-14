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  • Моуринью: «Саудовская Аравия разочаровала сегодня. России не стоит быть чересчур оптимистичной»

Моуринью: «Саудовская Аравия разочаровала сегодня. России не стоит быть чересчур оптимистичной»

14 июня 2018, 23:31
14

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о матче-открытии ЧМ между сборными России и Саудовской Аравии (5:0).

«Перед началом матча мы говорили о том, что россияне настроены пессимистично. Но после игры у вас нет повода быть чересчур оптимистичными.

Радуйтесь, это хорошая победа, хороший счет. Голы могут быть важны для разницы забитых и пропущенных мячей. Но Саудовская Аравия меня разочаровала. Я видел их матч с Германией (знаю, что это был товарищеский матч), тогда они выглядели лучше, чем сегодня.

Египет лучше Саудовской Аравии, а Уругвай лучше Египта», – сказал Моуринью.

Путин и Моуринью сделали совместное фото перед матчем Россия – Саудовская Аравия

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

Источник: RT
Чемпионат мира Россия Саудовская Аравия Моуринью Жозе
Комментарии (14)
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Ragnar Viking
1529008540
Сказано,как оно есть!
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Боцман59rus
1529008826
просто пля.. шедевральный анализ Маур, особено за такие бабки, которые ты получаешь на канале.))) ЯПлакалъ...
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Смешная Лошадь
1529010417
Ну спасибо, что разрешил нам порадоваться. Даже если эта победа первая и последняя, играла наша страна, наша сборная. Она выиграла, имеем право и порадоваться. Тем более, что поводы для этого у нас редко бывают
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iBragim2102
1529010605
Будет смешно когда Египет проиграет Саудам.
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Тибер
1529027650
А чем мы хуже Германии? Мы дома играем )))
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Krossmen73
1529027926
Жозе прав.Счёт с саудитами для нас несомненно приятен.Да и упавшую ниже плинтуса самооценку малёхо приподняли.Такие матчи необходимы.Теперь конечно будет всё серьёзней.Египтяне неоднократные чемпионы Африки(а это кое что да значит).Игра с ними будет сложней чем с С.А. .Думаю если наши сохранят положительный настрой и не напортачат в обороне,три очка можно будет взять.Удачи нашей сборной!
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yorgenbarenz
1529039893
Скоро узнаем,сколько хороших полей в Египте и как хорошо там лечат травмы.
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Gullit 76
1529040394
Прав!
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Garrincha58
1529041963
победа она и в африке победа, но 5-0 бывает редко да еще с такими красавцами голами для нас это вообще впервые
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zigbert
1529134389
Сейчас главное не зазвездиться и начинать все с нуля.
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