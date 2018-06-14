Башню «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасили в цвета российского флага после победы сборной над саудовцами

Руководители столицы ОАЭ Дубая не остались в стороне от первого матча чемпионата мира-2018. Арабы окрасили башню «Бурдж-Халифа» в цвета российского флага в честь победы сборной России над саудовцами (5:0).

В дебютном матче за нашу команды отличились Денис Черышев (два мяча), Юрий Газинский, Александр Головин и Артем Дзюба.

Следующий матч россияне проведут 19 июня против египтян.

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Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая