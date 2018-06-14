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    Башню «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасили в цвета российского флага после победы сборной над саудовцами

    Руководители столицы ОАЭ Дубая не остались в стороне от первого матча чемпионата мира-2018. Арабы окрасили башню «Бурдж-Халифа» в цвета российского флага в честь победы сборной России над саудовцами (5:0).

    В дебютном матче за нашу команды отличились Денис Черышев (два мяча), Юрий Газинский, Александр Головин и Артем Дзюба.

    Следующий матч россияне проведут 19 июня против египтян.

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

    Источник: Twitter

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    14.06.2018 22:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +379

      o33uk 16 июня 2018, 11:36

      ОАЭ троллит Саудитов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 июня 2018, 10:33

      Немыслимо! Не удивлюсь, если окажется, что это проделка русских туристов )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > APchelov 16 июня 2018, 09:58

      Скорее хакеров ;)

      2
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 15 июня 2018, 10:07

      Живут же люди! и тоже на нефти.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 15 июня 2018, 05:09

      у нас бы краской покрасили.. красиво очень, очень круто )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 15 июня 2018, 00:15

      Спасибо! Солидно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 14 июня 2018, 23:11

      АХ...ЕТЬ !!!! КРАСОТИЩА КАКАЯ !

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 14 июня 2018, 22:59

      "Руководители столицы ОАЭ Дубая не остались в стороне..." Все верно, ведь адидас заплатил за рекламу.

      6
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      Рейтинг: +2229

      river31 14 июня 2018, 22:48

      Красиво, блин!!!!! ))))))

      4
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