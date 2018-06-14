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  • Нигматуллин: «Не выиграем у саудовцев – это будет черным днем нашего футбола»

Нигматуллин: «Не выиграем у саудовцев – это будет черным днем нашего футбола»

14 июня 2018, 14:25
10

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от первого матча команды на чемпионате мира-2018. Эксперт считает нашего соперника темной лошадкой.

«Это большая ответственность открывать чемпионат мира, весь мир будет смотреть за этим. От России все ждут победы в этой игре, чтобы вселить веру, надежду и снова любовь, которая была немного подзатерта благодаря невнятным товарищеским матчам. Судя по общему настроению, надеюсь, что будет сделан шаг от ненависти до любви в этом матче.

Саудовская Аравия – темная лошадка, потенциально несильная команда, собранная из игроков внутреннего чемпионата. Конечно, мы сильнее, но проблема в том, что силу нашей сборной мы не знаем. Надеюсь, они продемонстрируют ее в первом же матче. Потому что не дай бог мы не выиграем этот матч – это будет черный день для российского футбола. В целом, думаю, что наши победят со счетом 2:1», – сказал эксперт.

Матч начнется в 18:00 по Москве.

Мы все не правы – хватит ненавидеть сборную

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Саудовская Аравия Нигматуллин Руслан
Комментарии (10)
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vladik12
1528975566
Да. Можно будет закрывать его на клюшку.
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vladik12
1528975730
Не хочется расстраивать Русика, но...
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ivansoccerfan
1528977589
НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА: Чемпионат мира – не цель, а средство Россия может использовать футбольный форум как трамплин для трансформации Сегодня на стадионе «Лужники» матчем сборных России и Саудовской Аравии откроется чемпионат мира по футболу. Право проводить его, как и Олимпиаду в Сочи, России получила в ситуации, весьма отличной от нынешней: до майдана, Крыма, Донбасса, западных санкций, Сирии, допингового скандала, отстранения спортсменов от Олимпийских игр. Для таких стран, как РФ или Китай, крупный спортивный форум – символическое признание амбиций. Восемь лет назад другие государства, в том числе и западные, были готовы к такому признанию. И сейчас чемпионат мира – своего рода разрыв в нарастающей изоляции. В том, что Россия подготовится к чемпионату, сомнений по большому счету не было. В конце концов, у нее уже есть свежий опыт олимпийского строительства. Чемпионаты мира успели провести еще две страны БРИКС – ЮАР и Бразилия, и трудностей у них было никак не меньше.России удалось избежать широкого политического бойкота чемпионата, хотя британские и некоторые другие государственные деятели на футбол действительно не приедут. Давление на ФИФА, особенно в 2015 году, грозило привести к пересмотру голосования и, как следствие, к избранию новых хозяек чемпионатов 2018 и 2022 годов. Этого не произошло. ФИФА сменила верхушку, но отстояла свои процедуры и стала для России мощным зонтиком. Ожидание чемпионата мира превратило его в некое рубежное событие, разбивающее время на «до» и «после». В действительности форумы такого рода по-настоящему удаются, если становятся не самоцелью, а средством для трансформации – инфраструктуры, спортивного хозяйства, имиджа. В Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде, Сочи и Калининграде нет команд премьер-лиги, но теперь есть стадионы мирового уровня. Сразу после чемпионата мира нужно начинать работу над тем, как вдохнуть в эти города современную футбольную жизнь. Успешный пример футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого с собственной академией и стадионом сложно тиражировать. Но можно постараться изменить систему так, чтобы частный бизнес мог инвестировать в спорт в общем и футбол в частности. Для этого частный бизнес в России должен окрепнуть. Сейчас хозяева футбольных клубов – это либо крупные сырьевые компании, либо госмонополии, либо региональные власти. И это вполне репрезентативное отражение российской экономической жизни в целом. Футбол – часть общества и его культуры. Стиль работы со сборной России в последние годы стал подчеркнуто «чиновничьим», решения принимались в режиме «как бы не было хуже», «как бы чего не вышло». Нет риска и смелых идей. В итоге перед домашним чемпионатом мира российская сборная не кажется амбициозным проектом, который может стать лицом трансформации. Доминирующим мотивом в прессе перед ЧМ-2018 стало «не опозориться». Этот мотив – отражение ожиданий общества, которые скорее свидетельствуют о кризисе, чем о перспективе, росте, надежде. Эффект чемпионата мира трудно спрогнозировать. После бронзы на Евро-2008 в российском футболе появился драйв, которого никто не ожидал. Тогда этот драйв не был использован должным образом. Футбольное хозяйство оказалось не готово ни принять, ни развить успех. Публика, похоже, так и не поверила в то, что российский футбол может выйти на новый уровень и после непопадания на ЧМ-2010 легко, словно по щелчку, вернулась к прежней скептической позиции. Нельзя исключать того, что сейчас сборная России внезапно превзойдет ожидания. Проблема лишь в том, что ее к этому, похоже, не готовили. И весь российский футбол к этому не готовился. Сборная, ее игра не была частью единой идеи, концепции, стратегии. 2018 год был назначен конечной станцией, тогда как и стране, и футболу в ней нужно будет жить дальше.
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yorgenbarenz
1528980423
До чего докатились.Проблема-саудиты....Весь вопрос - сколько навтыкают!
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Чермындыр
1528981983
Сколько уже этих черных дней было, а толку все равно ноль
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спанчес
1528983783
сегодня черный день российского ФУБТОЛА
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