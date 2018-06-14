Нигматуллин: «Не выиграем у саудовцев – это будет черным днем нашего футбола»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от первого матча команды на чемпионате мира-2018. Эксперт считает нашего соперника темной лошадкой.

«Это большая ответственность открывать чемпионат мира, весь мир будет смотреть за этим. От России все ждут победы в этой игре, чтобы вселить веру, надежду и снова любовь, которая была немного подзатерта благодаря невнятным товарищеским матчам. Судя по общему настроению, надеюсь, что будет сделан шаг от ненависти до любви в этом матче.

Саудовская Аравия – темная лошадка, потенциально несильная команда, собранная из игроков внутреннего чемпионата. Конечно, мы сильнее, но проблема в том, что силу нашей сборной мы не знаем. Надеюсь, они продемонстрируют ее в первом же матче. Потому что не дай бог мы не выиграем этот матч – это будет черный день для российского футбола. В целом, думаю, что наши победят со счетом 2:1», – сказал эксперт.

Матч начнется в 18:00 по Москве.

Мы все не правы – хватит ненавидеть сборную