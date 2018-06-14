Моуринью: «Россия должна победить»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сдал свой прогноз на стартовый матч чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

«Сборная России будет ощущать огромное давление. Они проводят дебютный матч на чемпионате мира, на них смотрит весь мир.

У них есть отличный шанс победить Саудовскую Аравию, которая, несмотря на наличие нескольких талантливых футболистов, является командой из другой реальности. Россия должна победить», – уверен Моуринью.

Матч первого тура Россия – Саудовская Аравия состоится в четверг, 14 июня, в 18:00 по московскому времени в «Лужниках». «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.