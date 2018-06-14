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    Моуринью: «Россия должна победить»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сдал свой прогноз на стартовый матч чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

    «Сборная России будет ощущать огромное давление. Они проводят дебютный матч на чемпионате мира, на них смотрит весь мир.

    У них есть отличный шанс победить Саудовскую Аравию, которая, несмотря на наличие нескольких талантливых футболистов, является командой из другой реальности. Россия должна победить», – уверен Моуринью.

    Матч первого тура Россия – Саудовская Аравия состоится в четверг, 14 июня, в 18:00 по московскому времени в «Лужниках». «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: RT

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    14.06.2018 09:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5786

      Alex Molchanov 14 июня 2018, 14:56

      Ну если уж не выигрывать дома у Саудитов, то можно всем заканчивать с футболом, игрокам -играть, болельщикам - болеть.)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июня 2018, 13:29

      Обнадежил Жозе.

      1
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 14 июня 2018, 13:24

      Спасибо, Жозе!

      0
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      Рейтинг: +91

      бей-забей 14 июня 2018, 12:16

      Россия должна победить», или проиграть,а может быть ничья.Вот правильный прогноз.

      0
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 14 июня 2018, 12:14

      так думает моуринью,вопрос в том ,что думают наши сборники,посмотрим.

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      Рейтинг: +168

      Ilya Lapsin 14 июня 2018, 10:55

      Все будет хорошо!!!

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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 14 июня 2018, 10:38

      Игрокам ЦСКА по барабану, остальных не знаю!

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      Рейтинг: +185

      Тибер 14 июня 2018, 10:00

      сохраняем концентрацию! На вас смотрит вся планета! )

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