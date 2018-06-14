Российский робот Бакстер будет прогнозировать результаты матчей ЧМ-2018

Робот Бакстер будет предсказывать результаты матчей чемпионата мира-2018. Ранее он делал это на Кубке конфедераций-2017.

Первый прогноз будет сделан сегодня на стартовый матч турнира, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

«Мы заранее поместим листки бумаги с названиями команд, а также надписью «ничья» в специальные кубики. Проанализировав три кубика с помощью встроенных видеокамер, Бакстер выберет нужный кубик и передаст его сотруднику «Робостанции» для объявления, как мы надеемся, верного прогноза», – говорится в сообщении пресс-службы «Робостанции» на ВДНХ.

Матч первого тура Россия – Саудовская Аравия состоится в четверг, 14 июня, в 18:00 по московскому времени в «Лужниках». «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.