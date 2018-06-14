Российский робот Бакстер будет прогнозировать результаты матчей ЧМ-2018

идея такого угадывания в том что объекту изначально равнозначны предметы выбора. Робот же обладаем какой-то реальной информацией которую должен проанализировать. (я очень надеюсь они не сделали робота с randomize?)
Робот Бакстер будет предсказывать результаты матчей чемпионата мира-2018. Ранее он делал это на Кубке конфедераций-2017.
Первый прогноз будет сделан сегодня на стартовый матч турнира, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии.
«Мы заранее поместим листки бумаги с названиями команд, а также надписью «ничья» в специальные кубики. Проанализировав три кубика с помощью встроенных видеокамер, Бакстер выберет нужный кубик и передаст его сотруднику «Робостанции» для объявления, как мы надеемся, верного прогноза», – говорится в сообщении пресс-службы «Робостанции» на ВДНХ.
Матч первого тура Россия – Саудовская Аравия состоится в четверг, 14 июня, в 18:00 по московскому времени в «Лужниках». «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.