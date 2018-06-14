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    Российский робот Бакстер будет прогнозировать результаты матчей ЧМ-2018

    Робот Бакстер будет предсказывать результаты матчей чемпионата мира-2018. Ранее он делал это на Кубке конфедераций-2017.

    Первый прогноз будет сделан сегодня на стартовый матч турнира, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

    «Мы заранее поместим листки бумаги с названиями команд, а также надписью «ничья» в специальные кубики. Проанализировав три кубика с помощью встроенных видеокамер, Бакстер выберет нужный кубик и передаст его сотруднику «Робостанции» для объявления, как мы надеемся, верного прогноза», – говорится в сообщении пресс-службы «Робостанции» на ВДНХ.

    Матч первого тура Россия – Саудовская Аравия состоится в четверг, 14 июня, в 18:00 по московскому времени в «Лужниках». «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2018 09:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2509

      panmon 14 июня 2018, 13:54

      идея такого угадывания в том что объекту изначально равнозначны предметы выбора. Робот же обладаем какой-то реальной информацией которую должен проанализировать. (я очень надеюсь они не сделали робота с randomize?)

      0
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 14 июня 2018, 10:39

      Русское имя нельзя было выбрать? Гребанные иноязычники

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 14 июня 2018, 10:10

      робот Еврик лучше предсказывает.

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      Рейтинг: +205

      chegevaro 14 июня 2018, 10:05

      За взятку )
      Но он все равно сломается ))

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 14 июня 2018, 10:01

      Кот, робот... Обратились бы на ТНТ и ТВ3, там же "сверхсильные экстрасенсы", пусть и предсказывают

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      Рейтинг: +788

      dddolphin 14 июня 2018, 09:58

      Типичное российское имя, ага.

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