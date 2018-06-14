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    Болельщикам сборной Нигерии запретили проносить на стадион живых куриц

    Сборная Нигерии 16 июня проведет в Калининграде матч первого тура группы С чемпионата мира-2018 против хорватов. Фанаты африканцев обратились с просьбой разрешить им прийти на стадион с живыми курицами.

    «В наш информационный центр ЧМ-2018 поступает множество самых разнообразных вопросов. Так болельщики из Нигерии спрашивали, можно ли с курицей проходить на стадион. Это их символ, граждане с ними болеют на всех матчах. Мы им сказали, что проходить живой курицей ни в коем случае нельзя.

    Мы им, конечно, посоветуем, где курицу можно купить. Мы готовы удовлетворить самые эксцентричные запросы», – рассказал министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

    Матч начнется в 22:00 по Москве.

    Источник: Интерфакс

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    14.06.2018 01:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июня 2018, 09:02

      Для них это норма жизни.

      1
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      Рейтинг: +55

      LESTER68 14 июня 2018, 08:22

      А французам петухов можно проносить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 июня 2018, 07:37

      Правильно запретили.Нехер на трибунах суп варить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 14 июня 2018, 07:03

      Пусть курицу гриль покупают и проносят с собой

      2
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 14 июня 2018, 01:12

      Ну и зачем им теперь жить?

      1
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