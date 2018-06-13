Черчесов: «Усы надежды»? Я, видимо, в другом пространстве живу. Но все с усами – на стадион»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не слышал об акции в поддержку национальной команды «Усы надежды», но при этом попросил всех болельщиков приходить на матчи сборной на чемпионате мира с усами.

Акцию «Усы надежды» запустил ведущий шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» Иван Ургант. Он отпустил усы и призвал всех болельщиков сделать тоже самое.

«Усы надежды? У меня такое чувство, что я в другом пространстве живу. Я не знаю, о чем вы говорите. Но все с усами на стадион», – сказал Черчесов.

На групповом этапе мундиаля Росси сыграет с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).