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    Черчесов: «Усы надежды»? Я, видимо, в другом пространстве живу. Но все с усами – на стадион»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не слышал об акции в поддержку национальной команды «Усы надежды», но при этом попросил всех болельщиков приходить на матчи сборной на чемпионате мира с усами.

    Акцию «Усы надежды» запустил ведущий шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» Иван Ургант. Он отпустил усы и призвал всех болельщиков сделать тоже самое.

    «Усы надежды? У меня такое чувство, что я в другом пространстве живу. Я не знаю, о чем вы говорите. Но все с усами на стадион», – сказал Черчесов.

    На групповом этапе мундиаля Росси сыграет с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.06.2018 14:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 13 июня 2018, 17:55

      А если облажаются, то будет акция "Дурик сбрей усы")

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > IVANRUS777 13 июня 2018, 18:26

      Супер, я за!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +52

      подсечкин 13 июня 2018, 15:53

      Писец! У кошки четыре ноги,
      на морде у ней тоже усы,
      но обижать её не моги,
      ты её на футбол проведи!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Ильяс90 13 июня 2018, 15:46

      Уткин был прав. Черчесов живет в параллельной вселенной

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 13 июня 2018, 14:52

      Может он их вообще крикету учит, а не футболу.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 13 июня 2018, 14:35

      Видимо, где то в другом...он вообще в курсе что послезавтра игра?))

      2
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > mihail200606 13 июня 2018, 15:24

      Завтра))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 > Обер-КанцлерЪ 13 июня 2018, 17:00

      А,точно))) послезавтра это у меня матч)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > mihail200606 13 июня 2018, 20:09

      За кого играешь?

      0
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