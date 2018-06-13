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  • Кадыров: «Приглашаю Слепакова в Грозный, вместе напишем новую песню»

Кадыров: «Приглашаю Слепакова в Грозный, вместе напишем новую песню»

13 июня 2018, 07:48
15

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что ему понравилась песня в исполнении комика Семена Слепакова, посвященная сборной России и ее неудачам.

«Послушал, как и еще несколько миллионов человек, шуточную песню Семена Слепакова про чемпионат мира. Не всегда, конечно, благоволит нам футбольная фортуна, но терпение и чувство юмора помогает нам с этим справиться.

Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа.

Но вот только одно обидно, несмотря на то, что Семен считает меня панацеей, все же в его песне команда во главе со мной проиграла. Это непорядок.

Приглашаю Семена Слепакова в Грозный, вместе напишем новую песню. Но нашим ребятам-футболистам надо отдать должное – пока мы тренируем юмор, они тренируют волю к победе.

Сейчас перед чемпионатом мира​ им нужна наша поддержка. И я не теряю веру в победу, но и чувство юмора тоже. Я верю в нашу сборную по футболу. Желаю им победы на чемпионате.

P.S. Специально для Слепакова отвечаю в его стиле:

И вроде как в глаз твое обращение

Не тронута бровь, прости, в сокращенье

Тебе отвечает на юмор Рамзан

Про Дзюбу, Египет и пармезан.

И слово мое тверже камня – не сыра,

За слово отвечу – ведь я, брат, Кадыров.

А брат называю – ты же с Кавказа,

Должен понять меня, видимо, сразу.

И четко ложится в ответе строфа:

В команде «Ахмат» я почти что ФИФА.

Дадут они фору любому Пеле,

Которого ждешь ты в сибирском селе.

Семенов и Плиев, защитник Уциев,

А в нападении Садаев Заур,

Ну, вроде, все четко

Не каламбур.

Мы пехотинцы для нашей страны,

И волю к победе нести мы должны.

А Спорт – это Мир!!! – вот что, брат, я скажу,

Россию свою я во всем поддержу!» – парировал Кадыров.

Источник: «ВКонтакте»
Чемпионат мира Россия
Комментарии (15)
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alex1951
1528869634
Песня будет называться ,,Грозненский централ,, ....не путать с ,,Владимирским,,))))
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zigbert
1528871267
Приглашение с удовольствием будет принято.
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insider_retro
1528871643
Качественное парирование, без ожидаемой шелухи угроз!... Солидно и адекватно!!..)) Теперь ход за Слепаковым - юмор, сотрудничество или скромно в отказ?!..))
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Мары
1528872679
Не плохо.Только думаю ответ за него кто то другой писал.Хотя ....
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3a zenit
1528873018
оставить пистолет хорошая идея.Либо просто дать звизды как Спортингу.А вообще эта песня простой инфошум чтоб сбить градус напряжения.
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Патронташ
1528874564
Но перед написанием совместной песни Слепакову предстоит забава для русских в туристической жемчужине кавказа Чечне- шелушение кукурузы в зиндане.
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Патронташ
1528875870
Ну и для "пехотинцев дырова".На каждого вашего "пехотинца" в России всегда найдется или генерал от артиллерии Ермолов или полковник-танкист Буданов. Вопрос времени.
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OfaZavr
1528882506
нормально так ответил, главное юмор понял и зла не держит, а то в обратном случае пришлось бы прощение вымаливать)
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вместе с ЦСКА
1528896019
"Но вот только одно обидно, несмотря на то, что Семен считает меня панацеей, все же в его песне команда во главе со мной проиграла. Это непорядок." Значит точно надо или Сталина в тренеры воскрешать
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