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    Кадыров: «Приглашаю Слепакова в Грозный, вместе напишем новую песню»

    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что ему понравилась песня в исполнении комика Семена Слепакова, посвященная сборной России и ее неудачам.

    «Послушал, как и еще несколько миллионов человек, шуточную песню Семена Слепакова про чемпионат мира. Не всегда, конечно, благоволит нам футбольная фортуна, но терпение и чувство юмора помогает нам с этим справиться.

    Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа.

    Но вот только одно обидно, несмотря на то, что Семен считает меня панацеей, все же в его песне команда во главе со мной проиграла. Это непорядок.

    Приглашаю Семена Слепакова в Грозный, вместе напишем новую песню. Но нашим ребятам-футболистам надо отдать должное – пока мы тренируем юмор, они тренируют волю к победе.

    Сейчас перед чемпионатом мира​ им нужна наша поддержка. И я не теряю веру в победу, но и чувство юмора тоже. Я верю в нашу сборную по футболу. Желаю им победы на чемпионате.

    P.S. Специально для Слепакова отвечаю в его стиле:

    И вроде как в глаз твое обращение

    Не тронута бровь, прости, в сокращенье

    Тебе отвечает на юмор Рамзан

    Про Дзюбу, Египет и пармезан.

    И слово мое тверже камня – не сыра,

    За слово отвечу – ведь я, брат, Кадыров.

    А брат называю – ты же с Кавказа,

    Должен понять меня, видимо, сразу.

    И четко ложится в ответе строфа:

    В команде «Ахмат» я почти что ФИФА.

    Дадут они фору любому Пеле,

    Которого ждешь ты в сибирском селе.

    Семенов и Плиев, защитник Уциев,

    А в нападении Садаев Заур,

    Ну, вроде, все четко

    Не каламбур.

    Мы пехотинцы для нашей страны,

    И волю к победе нести мы должны.

    А Спорт – это Мир!!! – вот что, брат, я скажу,

    Россию свою я во всем поддержу!» – парировал Кадыров.

    Источник: «ВКонтакте»

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    13.06.2018 07:48
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 13 июня 2018, 16:20

      "Но вот только одно обидно, несмотря на то, что Семен считает меня панацеей, все же в его песне команда во главе со мной проиграла. Это непорядок."

      Значит точно надо или Сталина в тренеры воскрешать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 12:35

      нормально так ответил, главное юмор понял и зла не держит, а то в обратном случае пришлось бы прощение вымаливать)

      7
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    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 13 июня 2018, 10:44

      Ну и для "пехотинцев дырова".На каждого вашего "пехотинца" в России всегда найдется или генерал от артиллерии Ермолов или полковник-танкист Буданов. Вопрос времени.

      2
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      Рейтинг: +95

      rasim05 > Патронташ 14 июня 2018, 04:06

      И где твой Буданов?

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > rasim05 14 июня 2018, 10:05

      Периодически заходит в ад и гоняет там ахмадку, дудая и К.

      0
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      Рейтинг: +95

      rasim05 > Патронташ 14 июня 2018, 10:19

      Его там черти имеют. Собаке, собачья смерть!

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > rasim05 14 июня 2018, 11:28

      Что о ты путаешь. Черти имеют ахмадку и других вах *******. Буданов-консультант ада по духам-грешникам.

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      Рейтинг: +95

      rasim05 > Патронташ 14 июня 2018, 11:53

      ну факт что сдох как собака, а кто и где еще увидим

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 13 июня 2018, 10:22

      Но перед написанием совместной песни Слепакову предстоит забава для русских в туристической жемчужине кавказа Чечне- шелушение кукурузы в зиндане.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 13 июня 2018, 09:56

      оставить пистолет хорошая идея.Либо просто дать звизды как Спортингу.А вообще эта песня простой инфошум чтоб сбить градус напряжения.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 13 июня 2018, 09:51

      Не плохо.Только думаю ответ за него кто то другой писал.Хотя ....

      5
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 13 июня 2018, 09:34

      Качественное парирование, без ожидаемой шелухи угроз!... Солидно и адекватно!!..))
      Теперь ход за Слепаковым - юмор, сотрудничество или скромно в отказ?!..))

      4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 09:27

      Приглашение с удовольствием будет принято.

      4
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      Рейтинг: +3437

      FRZZ > zigbert 13 июня 2018, 13:04

      Безусловно. Видимо на это и был сделан расчет. Пропускать такой пиар было бы глупо.

      1
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 13 июня 2018, 09:00

      Песня будет называться ,,Грозненский централ,, ....не путать с ,,Владимирским,,))))

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