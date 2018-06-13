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    Агент: «Головин будет конкурентоспособен в «Ювентусе»

    Известный футбольный агент Шандор Варга уверен, что полузащитник ЦСКА Александр Головин способен побороться за место в составе «Ювентуса» в случае такого трансфера этим летом.

    – Не удивлюсь, если Головин перейдет в туринский клуб. В последние годы Александр показывает качественный футбол. Несколько серьезных клубов за ним следили. Так что в принципе все реально.

    – Но ведь в «Ювентусе» уже есть Пьянич, Дибала, Матюиди, Хедира. Сейчас еще из «Ливерпуля» перейдет Джан.

    – Считаю, что россиянин конкурентоспособен в этой компании. Если он попадет в большой клуб, то, думаю, начнет прогрессировать.

    – То есть может побороться за место в составе с Пьяничем и Дибалой?

    – Почему нет? Может и с тем, и с другим. Надо, конечно, понимать, что думает о Головине Аллегри. Но вот Венгер очень хорошо отзывался об этом полузащитнике, пару лет за ним следил.

    – Вы недавно сказали, что 17 миллионов за Головина со стороны «Монако» – это оскорбление для ЦСКА и для футболиста…

    – Понимаете, в наше время в футболе крутятся очень большие деньги. Конечно, Головин стоит больше. Но если ЦСКА согласится продать его за 18 миллионов, то почему бы и нет?

    – В Италии пишут, что «Юве» предлагает 20 миллионов, а ЦСКА просит – 25.

    – Ну вот. Уже не 17 (смеется). Хотя для таких клубов, как «Ювентус», 25 миллионов – скромные деньги.

    – Если сборная России провалится на ЧМ, то позовет ли кто-нибудь Головина?

    – Понимаю, о чем вы. Но серьезные клубы всегда следят не столько за командой, сколько за отдельным игроком. Если Головин сыграет на своем уровне, никто не посмотрит на результаты сборной. Он уже готов выступать в больших европейских клубах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.06.2018 07:02
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +309

      Ден71 13 июня 2018, 18:53

      Не плохо играет конечно, но там должна быть совершенно другая самоотдача. Ну а цена для таких клубов конечно не большая, другое дело сколь он будет вообще оправдывать такие деньги ))

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 июня 2018, 12:43

      если перейдет то лавку будет протирать !

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 12:29

      не уверен на 100% что он точно там не осядет на лавке, восхваляют же его в основном за игру в нашем чемпе а как там пойдет остается только догадываться.

      3
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 13 июня 2018, 12:12

      Там частица "не" потерялась.

      0
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      Рейтинг: +52

      подсечкин 13 июня 2018, 11:34

      Удачи Головину! Посидит на скамейке с полгода,подучится европейскому футболу и вперёд,заре на встречу!

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 13 июня 2018, 10:14

      Конкурентом на лавке ?

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 09:17

      Все реально.

      3
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 13 июня 2018, 08:15

      Ну,агент врать не будет.)))

      2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 13 июня 2018, 07:57

      Эх, свершилось бы. Удачи Александру!

      5
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 13 июня 2018, 07:45

      Мощнейший вызов)

      1
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