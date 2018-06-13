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Агент: «Головин будет конкурентоспособен в «Ювентусе»

13 июня 2018, 07:02
11

Известный футбольный агент Шандор Варга уверен, что полузащитник ЦСКА Александр Головин способен побороться за место в составе «Ювентуса» в случае такого трансфера этим летом.

– Не удивлюсь, если Головин перейдет в туринский клуб. В последние годы Александр показывает качественный футбол. Несколько серьезных клубов за ним следили. Так что в принципе все реально.

– Но ведь в «Ювентусе» уже есть Пьянич, Дибала, Матюиди, Хедира. Сейчас еще из «Ливерпуля» перейдет Джан.

– Считаю, что россиянин конкурентоспособен в этой компании. Если он попадет в большой клуб, то, думаю, начнет прогрессировать.

– То есть может побороться за место в составе с Пьяничем и Дибалой?

– Почему нет? Может и с тем, и с другим. Надо, конечно, понимать, что думает о Головине Аллегри. Но вот Венгер очень хорошо отзывался об этом полузащитнике, пару лет за ним следил.

– Вы недавно сказали, что 17 миллионов за Головина со стороны «Монако» – это оскорбление для ЦСКА и для футболиста…

– Понимаете, в наше время в футболе крутятся очень большие деньги. Конечно, Головин стоит больше. Но если ЦСКА согласится продать его за 18 миллионов, то почему бы и нет?

– В Италии пишут, что «Юве» предлагает 20 миллионов, а ЦСКА просит – 25.

– Ну вот. Уже не 17 (смеется). Хотя для таких клубов, как «Ювентус», 25 миллионов – скромные деньги.

– Если сборная России провалится на ЧМ, то позовет ли кто-нибудь Головина?

– Понимаю, о чем вы. Но серьезные клубы всегда следят не столько за командой, сколько за отдельным игроком. Если Головин сыграет на своем уровне, никто не посмотрит на результаты сборной. Он уже готов выступать в больших европейских клубах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы ЦСКА Ювентус Головин Александр
Комментарии (11)
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ALeX-161-rus
1528863901
Расти то будет. Только скорее всего в аренде.
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Ricco76""
1528865109
Мощнейший вызов)
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mialkov
1528865842
Эх, свершилось бы. Удачи Александру!
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rubinovyi2
1528866928
Ну,агент врать не будет.)))
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zigbert
1528870634
Все реально.
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подсечкин
1528878866
Удачи Головину! Посидит на скамейке с полгода,подучится европейскому футболу и вперёд,заре на встречу!
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Nimnul
1528881145
Там частица "не" потерялась.
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OfaZavr
1528882189
не уверен на 100% что он точно там не осядет на лавке, восхваляют же его в основном за игру в нашем чемпе а как там пойдет остается только догадываться.
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dinar7777dinar
1528883028
если перейдет то лавку будет протирать !
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Ден71
1528905182
Не плохо играет конечно, но там должна быть совершенно другая самоотдача. Ну а цена для таких клубов конечно не большая, другое дело сколь он будет вообще оправдывать такие деньги ))
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