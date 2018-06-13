Агент: «Головин будет конкурентоспособен в «Ювентусе»

Известный футбольный агент Шандор Варга уверен, что полузащитник ЦСКА Александр Головин способен побороться за место в составе «Ювентуса» в случае такого трансфера этим летом.

– Не удивлюсь, если Головин перейдет в туринский клуб. В последние годы Александр показывает качественный футбол. Несколько серьезных клубов за ним следили. Так что в принципе все реально.

– Но ведь в «Ювентусе» уже есть Пьянич, Дибала, Матюиди, Хедира. Сейчас еще из «Ливерпуля» перейдет Джан.

– Считаю, что россиянин конкурентоспособен в этой компании. Если он попадет в большой клуб, то, думаю, начнет прогрессировать.

– То есть может побороться за место в составе с Пьяничем и Дибалой?

– Почему нет? Может и с тем, и с другим. Надо, конечно, понимать, что думает о Головине Аллегри. Но вот Венгер очень хорошо отзывался об этом полузащитнике, пару лет за ним следил.

– Вы недавно сказали, что 17 миллионов за Головина со стороны «Монако» – это оскорбление для ЦСКА и для футболиста…

– Понимаете, в наше время в футболе крутятся очень большие деньги. Конечно, Головин стоит больше. Но если ЦСКА согласится продать его за 18 миллионов, то почему бы и нет?

– В Италии пишут, что «Юве» предлагает 20 миллионов, а ЦСКА просит – 25.

– Ну вот. Уже не 17 (смеется). Хотя для таких клубов, как «Ювентус», 25 миллионов – скромные деньги.

– Если сборная России провалится на ЧМ, то позовет ли кто-нибудь Головина?

– Понимаю, о чем вы. Но серьезные клубы всегда следят не столько за командой, сколько за отдельным игроком. Если Головин сыграет на своем уровне, никто не посмотрит на результаты сборной. Он уже готов выступать в больших европейских клубах.