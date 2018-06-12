Сарри хочет купить в «Челси» Жоржиньо, на которого претендует «Манчестер Сити»

Экс-главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри потребует от «Челси» приобрести полузащитника неаполитанцев Жоржиньо на этой неделе. Итальянский специалист может возглавить лондонский клуб в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что бразильский хавбек близок к переходу в «Манчестер Сити».

«Жоржиньо – его протеже. Даже если игрок хочет перейти в «Манчестер Сити», Сарри все равно думает о его подписании.

Во время его первой предсезонной подготовки Маурицио сказал мне: «Марко, в этой команде есть два феномена». Одного из них он имел в виду Жоржиньо, который идеально для его футбола. Другой – Калиду Кулибали. Однако «Наполи» вряд ли продаст сенегальского защитника», – сказал близкий друг Сарри Марко Браки.