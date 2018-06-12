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    Сарри хочет купить в «Челси» Жоржиньо, на которого претендует «Манчестер Сити»

    Экс-главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри потребует от «Челси» приобрести полузащитника неаполитанцев Жоржиньо на этой неделе. Итальянский специалист может возглавить лондонский клуб в ближайшее время.

    Ранее сообщалось, что бразильский хавбек близок к переходу в «Манчестер Сити».

    «Жоржиньо – его протеже. Даже если игрок хочет перейти в «Манчестер Сити», Сарри все равно думает о его подписании.

    Во время его первой предсезонной подготовки Маурицио сказал мне: «Марко, в этой команде есть два феномена». Одного из них он имел в виду Жоржиньо, который идеально для его футбола. Другой – Калиду Кулибали. Однако «Наполи» вряд ли продаст сенегальского защитника», – сказал близкий друг Сарри Марко Браки.

    Источник: Tribalfootball

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    12.06.2018 13:35
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