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    Рондон обойдется «Ньюкаслу» в 18 миллионов

    Нападающий «Вест Бромвича» Хосе Саломон Рондон может сменить клубную прописку в это межсезонье, сообщает Northern Echo.

    В его услугах заинтересован «Ньюкасл». Клуб готов подписать контракт с 28-летнего венесуэльцем, который ранее выступал в России за «Рубин» и «Зенит». Сумма трансфера оценивается в размере 18 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Рондон провел 40 матчей за клуб во всех турнирах, забив в них 10 голов и отдав четыре результативные передачи. Всего на счету футболиста 120 игры за «Вест Бромвич» и 27 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2018 06:44
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