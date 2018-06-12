Рондон обойдется «Ньюкаслу» в 18 миллионов

Нападающий «Вест Бромвича» Хосе Саломон Рондон может сменить клубную прописку в это межсезонье, сообщает Northern Echo.

В его услугах заинтересован «Ньюкасл». Клуб готов подписать контракт с 28-летнего венесуэльцем, который ранее выступал в России за «Рубин» и «Зенит». Сумма трансфера оценивается в размере 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Рондон провел 40 матчей за клуб во всех турнирах, забив в них 10 голов и отдав четыре результативные передачи. Всего на счету футболиста 120 игры за «Вест Бромвич» и 27 голов.