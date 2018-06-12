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    Хавбек Саудовской Аравии: «Сборная России – очень сильная команда»

    Полузащитник сборной Саудовской Аравии Абдулла Отайф поделился ожиданиями от матча против России в рамках группового этапа ЧМ.

    «Сборная России по футболу – очень сильная команда. У них очень хорошие, качественные игроки. Мы должны быть сфокусированы на собственной игре, а не на каких-то других вещах. Мы хотим порадовать наших болельщиков. Хотим выйти из группы и, может, пройти еще дальше. Для этого мы должны много работать», – сказал Отайф.

    Матч Россия – Саудовская Аравия пройдет 14 июня.

    Источник: Р-Спорт

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    12.06.2018 01:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 12 июня 2018, 15:27

      Александр ,рекомендую тебе послушать новый хит Сенечки Слепакова ,,оле-оле,,
      - поржешь ,если еще не слышал)))) ................набери его в YouTube

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 14:35

      Мало того что у нас сильная команда, мы еще и злые до неприличия. Так что с нами лучше не связываться.

      2
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      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 12 июня 2018, 15:29

      Не туда ,,кликнул,,
      над твоим постом - тебе...

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 12 июня 2018, 09:23

      бойтесь нас, дружище....

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 июня 2018, 08:49

      Защитник сборной России Кутепов: "Саудовская Аравия - очень сильная команда. Они забили немцам". :))))

      3
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 12 июня 2018, 05:46

      Притупляет бдительность.Видали мы таких.Троянский конь.

      4
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 июня 2018, 03:14

      Очень "сильная". Это подтверждает и рейтинг команд

      2
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