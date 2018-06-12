Хавбек Саудовской Аравии: «Сборная России – очень сильная команда»

Полузащитник сборной Саудовской Аравии Абдулла Отайф поделился ожиданиями от матча против России в рамках группового этапа ЧМ.

«Сборная России по футболу – очень сильная команда. У них очень хорошие, качественные игроки. Мы должны быть сфокусированы на собственной игре, а не на каких-то других вещах. Мы хотим порадовать наших болельщиков. Хотим выйти из группы и, может, пройти еще дальше. Для этого мы должны много работать», – сказал Отайф.

Матч Россия – Саудовская Аравия пройдет 14 июня.