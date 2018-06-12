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  • Широков: «Головин? Нас не особо ждут в Европе. Хорошо, что к нему есть интерес»

Широков: «Головин? Нас не особо ждут в Европе. Хорошо, что к нему есть интерес»

12 июня 2018, 00:38
4

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном переходе хавбека ЦСКА Александра Головина в зарубежный клуб.

«Есть ощущение, что он очень здорово играет. Есть ли в нем что-то особенное? Смотря с кем сравнивать. С Месси? Есть очень хорошие задатки, которые он постоянно развивает. Зная Головина могу сказать, у него будет очень хорошее будущее.

Нас сейчас особо не ждут в Европе. Хорошо, что есть интерес к Головину. Если он уедет, проявит себя там, то будет больше возможностей у ребят ехать. Будут видеть, что у нас есть таланты, на которых можно и нужно обращать внимание», – сказал Широков.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман Головин Александр
Комментарии (4)
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woyser
1528772207
Сколько их уже было - надежд? ( с задатками, потенциалом и светлым будущим)
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A-Den
1528784894
Не просто интерес, а 18 млн евро сверху минимум)
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OfaZavr
1528788263
просто интерес еще ни о чем не говорит, у них там кучи игроков в этих списках интересов, вот если конкретные предложения поступят тогда и стоит об этом говорить.
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zigbert
1528802535
Да уж давненько мы не видели трансферов наших отечественных футболистов.
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