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    Широков: «Головин? Нас не особо ждут в Европе. Хорошо, что к нему есть интерес»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном переходе хавбека ЦСКА Александра Головина в зарубежный клуб.

    «Есть ощущение, что он очень здорово играет. Есть ли в нем что-то особенное? Смотря с кем сравнивать. С Месси? Есть очень хорошие задатки, которые он постоянно развивает. Зная Головина могу сказать, у него будет очень хорошее будущее.

    Нас сейчас особо не ждут в Европе. Хорошо, что есть интерес к Головину. Если он уедет, проявит себя там, то будет больше возможностей у ребят ехать. Будут видеть, что у нас есть таланты, на которых можно и нужно обращать внимание», – сказал Широков.

    «Ювентус» готов заплатить 18 миллионов за Головина. ЦСКА хочет получить 25

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.06.2018 00:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 14:22

      Да уж давненько мы не видели трансферов наших отечественных футболистов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июня 2018, 10:24

      просто интерес еще ни о чем не говорит, у них там кучи игроков в этих списках интересов, вот если конкретные предложения поступят тогда и стоит об этом говорить.

      2
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      Рейтинг: +392

      A-Den 12 июня 2018, 09:28

      Не просто интерес, а 18 млн евро сверху минимум)

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 12 июня 2018, 05:56

      Сколько их уже было - надежд? ( с задатками, потенциалом и светлым будущим)

      2
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