Широков: «Головин? Нас не особо ждут в Европе. Хорошо, что к нему есть интерес»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном переходе хавбека ЦСКА Александра Головина в зарубежный клуб.

«Есть ощущение, что он очень здорово играет. Есть ли в нем что-то особенное? Смотря с кем сравнивать. С Месси? Есть очень хорошие задатки, которые он постоянно развивает. Зная Головина могу сказать, у него будет очень хорошее будущее.

Нас сейчас особо не ждут в Европе. Хорошо, что есть интерес к Головину. Если он уедет, проявит себя там, то будет больше возможностей у ребят ехать. Будут видеть, что у нас есть таланты, на которых можно и нужно обращать внимание», – сказал Широков.

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