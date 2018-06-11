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    Хавбек Саудовской Аравии: «Россия сильна. Особенно игрой в защите»

    Полузащитник Саудовской Аравии Яхья Аль-Шехри поделился ожиданиями от игры против сборной России на матче-открытии ЧМ.

    «У нас есть еще время, чтобы изучить игру сборной России. В первую очередь мы должны быть сконцентрированы на нашей игре. Надеюсь, мы сможем обыграть сборную России.

    Думаю, что матч против российской команды будет очень сложным. Надеюсь, что он сложится для нас удачно. Не стоит обращать внимания на результаты последних товарищеских матчей. Сборная Россия – хорошая команда с классными игроками, она сильна коллективно и индивидуально, особенно игрой в защите», – сказал Аль-Шехри.

    Матч Россия – Саудовская Аравия пройдет 14 июня.

    Источник: Р-Спорт

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    11.06.2018 22:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 13:53

      Наша защита как раз и требует ремонта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июня 2018, 10:12

      стандартные слова вежливости о сопернике перед игрой, ничего более.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 июня 2018, 08:59

      Давно не видел сборную России, раз так заявляет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 12 июня 2018, 08:27

      Если сравнить с российским нападением, то он будет прав.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 12 июня 2018, 08:21

      Хавбек Саудовской Аравии: «Россия сильна. Особенно игрой в защите.Это один из главных претендентов на победу в ЧМ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 12 июня 2018, 03:41

      Это в Саудовской Аравии так шутят

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 12 июня 2018, 00:07

      Походу перекурил...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 11 июня 2018, 22:50

      Мда... Похоже, он вообще ничего не знает о сборной России. Просто сказал наугад.

      2
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