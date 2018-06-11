Хавбек Саудовской Аравии: «Россия сильна. Особенно игрой в защите»

Полузащитник Саудовской Аравии Яхья Аль-Шехри поделился ожиданиями от игры против сборной России на матче-открытии ЧМ.

«У нас есть еще время, чтобы изучить игру сборной России. В первую очередь мы должны быть сконцентрированы на нашей игре. Надеюсь, мы сможем обыграть сборную России.

Думаю, что матч против российской команды будет очень сложным. Надеюсь, что он сложится для нас удачно. Не стоит обращать внимания на результаты последних товарищеских матчей. Сборная Россия – хорошая команда с классными игроками, она сильна коллективно и индивидуально, особенно игрой в защите», – сказал Аль-Шехри.

Матч Россия – Саудовская Аравия пройдет 14 июня.