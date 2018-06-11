Салах: «Дрогба сказал мне: «Пожалуйста, побей мой рекорд». А я ответил: «Не волнуйся, побью!»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах забил 32 мяча в АПЛ в сезоне-2017/18. Он установил рекорд по забитым мячам в АПЛ среди африканских игроков. Предыдущий рекорд принадлежал бывшему форварду «Челси» Дидье Дрогба (29 мячей в сезоне-2009/10).

«Я говорил с Дрогба в феврале, после того как забил 20 голов. Он сказал мне: «Пожалуйста, побей мой рекорд». А я ответил: «Не волнуйся, побью!»

И у меня получилось. У меня была мысль, что до конца сезона не так много игр и что я могу победить рекорд. Это очень приятно», – цитирует Салаха официальный сайт «Ливерпуля» со ссылкой на L'Eqiupe.

В сезоне-2017/18 Салах забил за «Ливерпуль» 44 мяча во всех соревнованиях.