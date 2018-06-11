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    Салах: «Дрогба сказал мне: «Пожалуйста, побей мой рекорд». А я ответил: «Не волнуйся, побью!»

    Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах забил 32 мяча в АПЛ в сезоне-2017/18. Он установил рекорд по забитым мячам в АПЛ среди африканских игроков. Предыдущий рекорд принадлежал бывшему форварду «Челси» Дидье Дрогба (29 мячей в сезоне-2009/10).

    «Я говорил с Дрогба в феврале, после того как забил 20 голов. Он сказал мне: «Пожалуйста, побей мой рекорд». А я ответил: «Не волнуйся, побью!»

    И у меня получилось. У меня была мысль, что до конца сезона не так много игр и что я могу победить рекорд. Это очень приятно», – цитирует Салаха официальный сайт «Ливерпуля» со ссылкой на L'Eqiupe.

    В сезоне-2017/18 Салах забил за «Ливерпуль» 44 мяча во всех соревнованиях.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    11.06.2018 20:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 13:35

      Зачем только Дрогба сказал ему об этом?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +263

      Джавел. 11 июня 2018, 21:41

      Мужик.Сказал, сделал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 11 июня 2018, 21:01

      у акинфенвы круче рекорд

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > спанчес 11 июня 2018, 21:13

      Иди спать , засранчес !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Catastrofa 11 июня 2018, 22:18

      какой спать бельгия и костарикко играют

      1
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      ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > спанчес 11 июня 2018, 22:27

      Ну тогда приятного просмотра !

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 11 июня 2018, 20:35

      даеш рекорд

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