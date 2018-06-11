Главные новости дня. Виллаш-Боаш может возглавить «Реал», Сампаоли угодил в секс-скандал

На церемонии открытия ЧМ-2018 выступит Робби Уильямс.

База сборной Аргентины в Бронницах украшена портретами игроков в образе гладиаторов.

Женская сборная России по футболу записала обращение к мужской команде на ЧМ.

Сампаоли обвиняют в сексуальных домогательствах к повару сборной Аргентины.

Первым клубом, который пытался купить Неймара, был «Шахтер».

«Лестер» интересуется Кверквелией.

УЕФА выписал наказание «Зениту» за песню «Убили негра».

Виллаш-Боаш может стать тренером «Реала».

Геркус не стал комментировать свою возможную отставку с поста президента «Локомотива».

«Ювентус» определился с суммой, которую собирается потратить на покупку Головина.