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  • УЕФА наказал «Зенит» за песню «Убили негра» в исполнении болельщиков

УЕФА наказал «Зенит» за песню «Убили негра» в исполнении болельщиков

11 июня 2018, 15:26
26

Причиной, из-за которой УЕФА наказал «Зенит» проведением одного еврокубкового матча без зрителей, стала знаменитая песня группы «Запрещенные барабанщики», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Ранее стало известно, что петербуржцы были наказаны за расистское поведение болельщиков в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1). По информации источника, когда на 73-й минуте темнокожий полузащитник немецкой команды Наби Кейта получил травму, фанаты на трибунах затянули песню «Убили негра».

После встречи чиновники УЕФА поближе ознакомились с репертуаром российской группы, и он им не понравился. Особенно это касалось строчки: «Только мертвый негр не идет играть в баскетбол».

Источник: Telegram
Лига Европы Зенит РБ Лейпциг Кейта Наби
Комментарии (26)
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zatonn
1528720225
"фанаты на трибунах затянули песню «Убили негра»." Вычислить неадекватов и пожизненно запретить посещение стадиона. Это не фанаты, а самые настоящие враги клуба!
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Viktor781
1528721342
По их мнению идёт.
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GoldPlayFIFARus9
1528721614
В УЕФА затупки толерасткие что ли сидят? Чисто по фану люди угарнули, никто никого не оскорблял. В чём проблема негра назвать негром? Никто же в него бананы не кидал,никто не оскорблял. Меня вот хоть 100 раз назови белым,мне вообще пофиг будет,как и любому адекватному человеку
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GoldPlayFIFARus9
1528721676
УЕФА - мафия. Пойду специально послушаю эту замечательную угарную песню,а то я её уже с 90-х давно и забыл...
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hevbn 28
1528721757
Я вообще очень негативно отношусь к любому проявлению расизма , но осуждать группу за её творчество это по моему как то странно, потому что не запрещают же оперы Вагнера только потому, что он был духовным вдохновителем немецких нацистов. Здесь можно наказывать людей которые говорят гадости только потому, что у тебя не тот цвет кожи, который им нравится.
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derrik2000
1528724941
Толерастнее было бы наказать группу "Запрещённые барабанщики". )))))))))))))))
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спанчес
1528725500
самолёт с пассажирами многих национальностей падает. Капитан экипража говорит- будем выбрасывать национальности по алфавиту мальчик говорит-папа, мы афроамериканцы,нас первых выбросят запомни сынок мы- нигеры,зразу за мексиканцами
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Alemann
1528728790
Маразм.
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Freyk
1528731188
А какой смысл вообще стебаться над человеком, который получил травму? Я бы ещё понял, если бы была игра против российской команды, там можно было бы хоть оправдаться, что попытались деморализовать оппонента, но зачем хихикать над человеком, который попал в тяжёлую ситуацию — я не понимаю.
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Вомбат
1528738088
За что наказали Зенит и при чем тут баскетбол я так и не понял. То, что негра называют негром - какой же это расизм? В русском языке это просто синоним слова чернокожий и никакого уничижительного смысла не несет, как слова типа жид или хачик. Где же в этой песне расизм, в каких словах?
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