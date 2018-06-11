УЕФА наказал «Зенит» за песню «Убили негра» в исполнении болельщиков

Причиной, из-за которой УЕФА наказал «Зенит» проведением одного еврокубкового матча без зрителей, стала знаменитая песня группы «Запрещенные барабанщики», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Ранее стало известно, что петербуржцы были наказаны за расистское поведение болельщиков в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1). По информации источника, когда на 73-й минуте темнокожий полузащитник немецкой команды Наби Кейта получил травму, фанаты на трибунах затянули песню «Убили негра».

После встречи чиновники УЕФА поближе ознакомились с репертуаром российской группы, и он им не понравился. Особенно это касалось строчки: «Только мертвый негр не идет играть в баскетбол».