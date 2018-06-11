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    УЕФА наказал «Зенит» за песню «Убили негра» в исполнении болельщиков

    Причиной, из-за которой УЕФА наказал «Зенит» проведением одного еврокубкового матча без зрителей, стала знаменитая песня группы «Запрещенные барабанщики», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Ранее стало известно, что петербуржцы были наказаны за расистское поведение болельщиков в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1). По информации источника, когда на 73-й минуте темнокожий полузащитник немецкой команды Наби Кейта получил травму, фанаты на трибунах затянули песню «Убили негра».

    После встречи чиновники УЕФА поближе ознакомились с репертуаром российской группы, и он им не понравился. Особенно это касалось строчки: «Только мертвый негр не идет играть в баскетбол».

    Источник: Telegram

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    11.06.2018 15:26
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +709

      monser08 12 июня 2018, 11:01

      Хорошая песня, походу в УЕФА не в состоянии оценить высокое искусство. Вот уж напрасно они так.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июня 2018, 08:33

      развели тут демагогию черный он и в Африке черный и никак это не забелить

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      Zenit_72 12 июня 2018, 00:49

      Веселая песня, зря они так(

      0
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 11 июня 2018, 20:28

      За что наказали Зенит и при чем тут баскетбол я так и не понял. То, что негра называют негром - какой же это расизм? В русском языке это просто синоним слова чернокожий и никакого уничижительного смысла не несет, как слова типа жид или хачик. Где же в этой песне расизм, в каких словах?

      7
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Вомбат 11 июня 2018, 22:57

      Вспоминается: "Эта роль ругательная, и я прошу её ко мне не применять! Боже мой, ну и домик у нас! То обворовывают, то обзывают… а ещё боремся за почётное звание «дома высокой культуры быта», — это же кошмар, кошмар!"

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 11 июня 2018, 18:33

      А какой смысл вообще стебаться над человеком, который получил травму? Я бы ещё понял, если бы была игра против российской команды, там можно было бы хоть оправдаться, что попытались деморализовать оппонента, но зачем хихикать над человеком, который попал в тяжёлую ситуацию — я не понимаю.

      1
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      Рейтинг: +468

      Alemann 11 июня 2018, 17:53

      Маразм.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 11 июня 2018, 16:58

      самолёт с пассажирами многих национальностей падает. Капитан экипража говорит- будем выбрасывать национальности по алфавиту
      мальчик говорит-папа, мы афроамериканцы,нас первых выбросят
      запомни сынок мы- нигеры,зразу за мексиканцами

      15
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 11 июня 2018, 16:49

      Толерастнее было бы наказать группу "Запрещённые барабанщики". )))))))))))))))

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 11 июня 2018, 15:56

      Канал "Мутко против" ахахахах,*****, убило =)))))))))

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 11 июня 2018, 15:55

      Я вообще очень негативно отношусь к любому проявлению расизма , но осуждать группу за её творчество это по моему как то странно, потому что не запрещают же оперы Вагнера только потому, что он был духовным вдохновителем немецких нацистов. Здесь можно наказывать людей которые говорят гадости только потому, что у тебя не тот цвет кожи, который им нравится.

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