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    Виллаш-Боаш – кандидат на пост главного тренера «Реала»

    «Реал» рассматривает кандидатуру Андре Виллаш-Боаша на пост главного тренера.

    Ранее сообщалось, что основным претендентом на должность, которая стала вакантной после ухода Зинедина Зидана, является тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино. Также в шорт-лист мадридцев входят Юрген Клопп («Ливерпуль»), бывший полузащитник команды Гути, а также главный тренер сборной Бразилии Тите.

    Последним клубом португальского специалиста был «Шанхай СИПГ», который он покинул в ноябре 2017 года.

    Ранее Виллаш-Боаш возглавлял «Порту», «Челси», «Тоттенхэм» и «Зенит».

    Источник: RMC

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    11.06.2018 16:11
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 12:09

      Еще один кандидат всплыл.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli 12 июня 2018, 00:34

      Полный бред, боаш нулевой тренер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 11 июня 2018, 22:21

      При Клоппе все бабы разбегутся сразу, а их в Реале много, они составляют костяк

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      Cupota 11 июня 2018, 21:22

      Буки всё больше уверены в Гути. Боаша даже нет в списке. Прекратите выковыривать новости из ж.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 11 июня 2018, 18:41

      А Григоряна нет в шорт-листе?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 июня 2018, 17:51

      После Зенита почти сразу на Реал!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 июня 2018, 17:34

      кандидаты уже на уровне первоапрельских шуток пошли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус 11 июня 2018, 17:17

      Кто еще не был основным претендентом на должность главного тренера "Реала"?

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1236

      омск55 11 июня 2018, 16:59

      Реал не его тема

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 11 июня 2018, 16:50

      Да куда ему... максимум опять в Зенит.

      0
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