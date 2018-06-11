Виллаш-Боаш – кандидат на пост главного тренера «Реала»

«Реал» рассматривает кандидатуру Андре Виллаш-Боаша на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на должность, которая стала вакантной после ухода Зинедина Зидана, является тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино. Также в шорт-лист мадридцев входят Юрген Клопп («Ливерпуль»), бывший полузащитник команды Гути, а также главный тренер сборной Бразилии Тите.

Последним клубом португальского специалиста был «Шанхай СИПГ», который он покинул в ноябре 2017 года.

Ранее Виллаш-Боаш возглавлял «Порту», «Челси», «Тоттенхэм» и «Зенит».