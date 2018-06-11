Женская сборная России: «Дзюбиньо, сыграй на ЧМ хорошо и, может быть, мы возьмем тебя в аренду в нашу команду»

Женская сборная России записала видео в поддержку российских футболистов на чемпионате мира.

Вратари Эльвира Тодуа и Татьяна Щербак, защитники Анна Кожникова, Анастасия Акимова и Ирина Подшибякина, полузащитник Екатерина Пантюхина, Надежда Смирнова, Мария Галай и Маргарита Черномырдина пожелали команде Станислава Черчесова удачи на домашнем мундиале.

«Желаю всем нашим парням удачи на чемпионате мира. Дзюбиньо (прим. – нападающий Артем Дзюба), сыграй хорошо и, может быть, мы возьмем тебя в аренду в нашу сборную», – сказала Пантюхина.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Россияне на групповом этапе сыграют со сборными Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).