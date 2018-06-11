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  • Женская сборная России: «Дзюбиньо, сыграй на ЧМ хорошо и, может быть, мы возьмем тебя в аренду в нашу команду»

Женская сборная России: «Дзюбиньо, сыграй на ЧМ хорошо и, может быть, мы возьмем тебя в аренду в нашу команду»

11 июня 2018, 13:16
20

Женская сборная России записала видео в поддержку российских футболистов на чемпионате мира.

Вратари Эльвира Тодуа и Татьяна Щербак, защитники Анна Кожникова, Анастасия Акимова и Ирина Подшибякина, полузащитник Екатерина Пантюхина, Надежда Смирнова, Мария Галай и Маргарита Черномырдина пожелали команде Станислава Черчесова удачи на домашнем мундиале.

«Желаю всем нашим парням удачи на чемпионате мира. Дзюбиньо (прим. – нападающий Артем Дзюба), сыграй хорошо и, может быть, мы возьмем тебя в аренду в нашу сборную», – сказала Пантюхина.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Россияне на групповом этапе сыграют со сборными Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия Дзюба Артем
Комментарии (20)
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Боцман59rus
1528712870
...просто диву даюсь, что те, что другие, по самым скромным европейским стандартам, сама посредственность и унылое сборище пешеходов, а им все смеку.е.чки,))) - хотя к женской части футбольного бомонда, претензий на порядок меньше, все-таки внимания, а соответственно и денег на их увлечение, выделяется государством гораздо меньше, поэтому с них никакого спроса, как и ожиданий.
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Мары
1528713562
Хотел написать , что Артёма ещё ни кто так не опускал, но вспомнил как он играет и понял, что так сильно себя может опустить только Дзюба.Своей игрой.
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Viper for CSKA
1528714017
Как бы после выступления сборной не пришлось их всех в женскую сборную записывать на постоянной основе.
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iBragim2102
1528714051
Дзюба может на замену на 15 минут выходить.
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Супервайзер
1528714389
Девчонки, ему в Зените предпочтительней!))
Ответить
Alemann
1528717398
Девки жгут ;)
Ответить
Полная Канистра
1528727415
Дзюба засмущался покраснел от этого предложения
Ответить
OfaZavr
1528734351
теперь Дзюба должен поднажать вдвойне, такой шанс упускать нельзя))
Ответить
orech
1528789666
Тонко оскорбили Дзюбу:)
Ответить
zigbert
1528791927
Какой неприкрытый сарказм.
Ответить
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