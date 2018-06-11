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    Хиддинк: «Успех на старте ЧМ поможет сборной России обрести уверенность в собственных силах»

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк обратился к национальной команде в преддверии чемпионата мира. Специалист отметил важность психологического настроя, а также заявил, что победа над Саудовской Аравией в стартовом матче турнира поможет россиянам обрести уверенность в собственных силах.

    «Конечно у игроков есть определенный опыт. Они прекрасно понимают важность победы в первом матче турнира. Что могу посоветовать в преддверии игры против Саудовской Аравии? Собраться всем в раздевалке, отбросить в сторону все ненужное, сконцентрироваться на общей цели.

    Возможно, не так важно детально проработать тактические схемы, как создать важный психологический настрой. Зачастую именно это является определяющим фактором. Болельщики ждут победы хозяев в стартовом матче, весь мир будет наблюдать за первой игрой. Успех на старте турнира поможет россиянам обрести уверенность в собственных силах. Сплоченный коллектив, объединенный одной целью, способен на все», – сказал Хиддинк в эфире телеканала «Россия 24».

    Матч Россия – Саудовская Аравия состоится в Москве в четверг, 14 июня. Также на групповом этапе мундиаля встретятся с Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2018 17:34
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +52

      подсечкин 12 июня 2018, 19:45

      Да как же они будут собираться,если команда как в басне,-лебедь рвётся в облака,рак пятится назад,а щука тянет в воду! И ещё,-когда согласия в команде нет,вы братцы как не садитесь,а в музыканты не годитесь"! Сколько лет прошло,а всё актуально!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 13:04

      Хорошо сказал : "Сплоченный коллектив способен на все".

      3
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 12 июня 2018, 00:52

      Да у Саудов выиграем, делать нечего и Египет наклоним, с Уругваем хорошо сыграем, из группы выйдем, а вот дальше....(????) Смотря на кого выйдем... В лучшем случае попадём в четвертьфинал....

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июня 2018, 20:27

      с нашими вряд ли такая формула прокатит, в прошлые разы тоже бывало первый матч на турнире выигрывали а потом дружно профукивали остальные и никакой уверенности эта первая игра им не придавала.

      4
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 11 июня 2018, 19:29

      Гус Иваныч ! Мы тебя любим и помним!
      Возвращайся,карта Мудистова бита,воздух становитсят чище!
      Ждем-с
      ps спасибо за ,,бронзу,, 2008!
      Больше и вспомнить то нех!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 июня 2018, 19:04

      Уверенность в силах и психологический настрой надо было нарабатывать в товарищеских матчах. Сейчас уже поздно.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 июня 2018, 18:37

      Иваныч мы ждём тебя в сборной после отставки чабана

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 11 июня 2018, 18:02

      мне кажется будет успехом не проиграть в первой игре со счетом о-7

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 11 июня 2018, 17:57

      "Мотор был очень похож на настоящий , но не работал."

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 11 июня 2018, 17:49

      Спасибо, Гус Иваныч, будем верить и надеяться!

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > mialkov 11 июня 2018, 19:59

      За понимание ,мое отеческое - спасибо!
      Значитса мы одной крови!
      ++++++++++++++++++++++++++++++++++++!

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