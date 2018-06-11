Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хиддинк: «Успех на старте ЧМ поможет сборной России обрести уверенность в собственных силах»

Хиддинк: «Успех на старте ЧМ поможет сборной России обрести уверенность в собственных силах»

11 июня 2018, 17:34
11

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк обратился к национальной команде в преддверии чемпионата мира. Специалист отметил важность психологического настроя, а также заявил, что победа над Саудовской Аравией в стартовом матче турнира поможет россиянам обрести уверенность в собственных силах.

«Конечно у игроков есть определенный опыт. Они прекрасно понимают важность победы в первом матче турнира. Что могу посоветовать в преддверии игры против Саудовской Аравии? Собраться всем в раздевалке, отбросить в сторону все ненужное, сконцентрироваться на общей цели.

Возможно, не так важно детально проработать тактические схемы, как создать важный психологический настрой. Зачастую именно это является определяющим фактором. Болельщики ждут победы хозяев в стартовом матче, весь мир будет наблюдать за первой игрой. Успех на старте турнира поможет россиянам обрести уверенность в собственных силах. Сплоченный коллектив, объединенный одной целью, способен на все», – сказал Хиддинк в эфире телеканала «Россия 24».

Матч Россия – Саудовская Аравия состоится в Москве в четверг, 14 июня. Также на групповом этапе мундиаля встретятся с Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Хиддинк Гус
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mialkov
1528728564
Спасибо, Гус Иваныч, будем верить и надеяться!
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1528729054
"Мотор был очень похож на настоящий , но не работал."
Ответить
спанчес
1528729330
мне кажется будет успехом не проиграть в первой игре со счетом о-7
Ответить
Полная Канистра
1528731425
Иваныч мы ждём тебя в сборной после отставки чабана
Ответить
BRO_football
1528733062
Уверенность в силах и психологический настрой надо было нарабатывать в товарищеских матчах. Сейчас уже поздно.
Ответить
alex1951
1528734594
Гус Иваныч ! Мы тебя любим и помним! Возвращайся,карта Мудистова бита,воздух становитсят чище! Ждем-с ps спасибо за ,,бронзу,, 2008! Больше и вспомнить то нех!
Ответить
OfaZavr
1528738041
с нашими вряд ли такая формула прокатит, в прошлые разы тоже бывало первый матч на турнире выигрывали а потом дружно профукивали остальные и никакой уверенности эта первая игра им не придавала.
Ответить
Правдоруб100
1528753933
Да у Саудов выиграем, делать нечего и Египет наклоним, с Уругваем хорошо сыграем, из группы выйдем, а вот дальше....(????) Смотря на кого выйдем... В лучшем случае попадём в четвертьфинал....
Ответить
zigbert
1528797876
Хорошо сказал : "Сплоченный коллектив способен на все".
Ответить
подсечкин
1528821915
Да как же они будут собираться,если команда как в басне,-лебедь рвётся в облака,рак пятится назад,а щука тянет в воду! И ещё,-когда согласия в команде нет,вы братцы как не садитесь,а в музыканты не годитесь"! Сколько лет прошло,а всё актуально!
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
6
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
13
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+