Хиддинк: «Успех на старте ЧМ поможет сборной России обрести уверенность в собственных силах»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк обратился к национальной команде в преддверии чемпионата мира. Специалист отметил важность психологического настроя, а также заявил, что победа над Саудовской Аравией в стартовом матче турнира поможет россиянам обрести уверенность в собственных силах.

«Конечно у игроков есть определенный опыт. Они прекрасно понимают важность победы в первом матче турнира. Что могу посоветовать в преддверии игры против Саудовской Аравии? Собраться всем в раздевалке, отбросить в сторону все ненужное, сконцентрироваться на общей цели.

Возможно, не так важно детально проработать тактические схемы, как создать важный психологический настрой. Зачастую именно это является определяющим фактором. Болельщики ждут победы хозяев в стартовом матче, весь мир будет наблюдать за первой игрой. Успех на старте турнира поможет россиянам обрести уверенность в собственных силах. Сплоченный коллектив, объединенный одной целью, способен на все», – сказал Хиддинк в эфире телеканала «Россия 24».

Матч Россия – Саудовская Аравия состоится в Москве в четверг, 14 июня. Также на групповом этапе мундиаля встретятся с Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).