Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карнейро: «Не расстроена тем, что Моуринью назвал меня шлюхой. Я расстроена, что мне пришлось смотреть, как играют его команды»

    Бывший сотрудник медицинской службы «Челси» Ева Карнейро высказалась об инциденте с экс-главным тренером синих Жозе Моуринью, из-за которого ей пришлось покинуть клуб в сентябре 2015 года.

    «Я не расстроена тем, что Моуринью назвал меня шлюхой. Я расстроена, что мне пришлось наблюдать за футболом в исполнении его команд», – сказала Карнейро.

    Моуринью был уволен из «Челси» в декабре 2015 года из-за неудовлетворительных результатов. С мая 2016 года португалец возглавляет «Манчестер Юнайтед».

    UPD: источник непроверенный. Название и картинка профиля аккаунта в твиттере полностью совпадают с реальной страницей Telegraph Football. Однако при этом отличаются описание и дата регистрации.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2018 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 11 июня 2018, 21:25

      Т.е., с первой частью предложения она согласна..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 11 июня 2018, 18:27

      Уволил любимую командную шлюшку, за что его самого игроки слили. А он пошел тренировать команду, владельцам которой никогда в британской визе не откажут, и которые на работу шлюшек не берут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 11 июня 2018, 16:52

      Тонко опустила, молодец Ева.++**

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 июня 2018, 16:26

      ...все правильно, у на с на правду тоже не принято обижаться.)))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11