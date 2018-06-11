Карнейро: «Не расстроена тем, что Моуринью назвал меня шлюхой. Я расстроена, что мне пришлось смотреть, как играют его команды»

Бывший сотрудник медицинской службы «Челси» Ева Карнейро высказалась об инциденте с экс-главным тренером синих Жозе Моуринью, из-за которого ей пришлось покинуть клуб в сентябре 2015 года.

«Я не расстроена тем, что Моуринью назвал меня шлюхой. Я расстроена, что мне пришлось наблюдать за футболом в исполнении его команд», – сказала Карнейро.

Моуринью был уволен из «Челси» в декабре 2015 года из-за неудовлетворительных результатов. С мая 2016 года португалец возглавляет «Манчестер Юнайтед».

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