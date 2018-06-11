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    Бородюк – о невыходе на ЧМ-2010: «Подготовка была продумана Хиддинком до мелочей, вся программа выполнена»

    Бывший тренер сборной России Александр Бородюк вспомнил о матче со сборной Словении в 2009 году, когда российская команда уступила в Мариборе со счетом 0:1, что помешало оформить выход на ЧМ-2010.

    – Для Хиддинка самым большим разочарованием стал Марибор?

    – Да. И тогда вся подготовка была продумана до мелочей, вся программа выполнена. Но в итоге все решил пропущенный в Москве мяч. Хотя в Мариборе у нас были моменты забить, но Василий Березуцкий и Жирков их не использовали.

    – Гром и молнии в раздевалке были?

    – Нет. И Гус тогда, и потом Дик в Варшаве держались очень достойно – поблагодарили ребят, сказали, что те сделали все, что могли. Помню, такие великие тренеры, как Сан Саныч Севидов и Эдуард Васильевич Малафеев, часто говорили: «Вы можете выиграть, а можете проиграть. Но главное – отдать игре всего себя без остатка». И тогда в Мариборе, а потом и на Евро к футболистам не могло быть в этом плане никаких претензий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2018 08:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 11 июня 2018, 10:20

      после тех слов аршавина я перестал уважать сборную россии так как понял всю её сущность

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 11 июня 2018, 09:23

      Борода,тактично умолчал о зарождающейся в команде пох, как его называют, уизма....
      ,,Бронзовые,, поймали звездочку и понеслось:
      а кули нам какая то Словения,2-1 в Москве ,типа,ну и чё?
      В мариборе уделаем ! Уделали....до сих пор пахнет...
      Потом последовали ,,перлы,, Чипсоеда ...и усеее!
      Затем забили последний гвоздь в крышку гроба - турнули Гуса Ивановича...Так что Борода - не скромничай,это новейшая история сборной и народ ее пока еще помнит....
      Ну,а потом пошла ,,петля Нестерова,, на шею...Между прочем до сегодняшнего дня.

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